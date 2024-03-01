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الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو يواصل تصريحاته المتطرفة: “يجب محو شهر رمضان”!

بقلم
الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال عميحاي إلياهو

وطن – واصل الوزراء الإسرائيليون تصريحاتهم المتطرفة في خضم الحرب على غزة، حيث دعا الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال عميحاي إلياهو، إلى محو شهر رمضان وعدم الخوف من تصاعد التوتر خلاله في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال إلياهو في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال: “يجب محو المسمى شهر رمضان، ومحو خوفنا من هذا الشهر”.

وجاءت دعوة إلياهو في ظل تحذيرات أطلقتها أوساط الاحتلال الأمنية، بتصعيد محتمل في الضفة والقدس خلال شهر رمضان، نتيجة القيود الإضافية على المسجد الأقصى والعدوان الوحشي والمجازر الدموية على قطاع غزة.

من هو عميحاي إلياهو؟

عميحاي إلياهو سياسي إسرائيلي، ينتمي إلى اليمين المتطرف، الذي يبني مواقفه على نظريات وفتاوى دينية متشددة، ويعلن العداء الصريح للعرب والفلسطينيين.

وسبق أن دعا إلياهو لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة للقضاء على الفلسطينيين، كما زعم أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يعتبر فشلًا.

مواقف مناهضة للعرب

وعُرف إلياهو بمواقفه المتطرفة ضد العرب عموما، فقد قال عن الزلزال المزدوج الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/شباط 2023 إنه “عدالة إلهية”، وشبهه بحادثة إغراق جنود فرعون في البحر.

وقال في مقال له في نشرة دينية أسبوعية إن الله “يعاقب كل الدول المحيطة بإسرائيل، التي تريد احتلال أرضنا ورمينا في البحر”. واعتبر أن الزلزال “طهر العالم وجعله أفضل”.

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الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال عميحاي إلياهو

الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو يواصل تصريحاته المتطرفة: “يجب محو شهر رمضان”!

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