“لدينا مفاجأة كبيرة ستبدأ”.. الحوثي يهدد بعمليات غير متوقعة قريبا (فيديو)

وطن – هدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، بأن جماعته ستحدث “مفاجآت عسكرية وأعمالا غير متوقعة” في عملياتها في البحر الأحمر.

يأتي ذلك بعد أيام من استهداف جماعة الحوثي لسفينة “روبي مار” التي كانت تحمل كميات كبيرة من مادة “الأمونيا” والزيوت وسربت كميات من الزيوت على طول 18 ميلاً في البحر الأحمر.

وقال عبد الملك الحوثي في خطاب جديد له، الخميس، عن آخر التطورات لمعركة طوفان الأقصى في الساحة الفلسطينية، وجرائم العدوان الإسرائيلي في غزة، إن عناصر جماعته استهدفت 54 سفينة بالبحر الأحمر منذ بداية العمليات.

وأشار الحوثي إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر.

تصريحات جديدة لعبد الملك الحوثي

وأكد، أننا ننطلق في تحركنا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ومأساة غزة من منطلق الانتماء الإيماني وننطلق في تحركنا مع فلسطين من الوعي بطبيعة الصراع وفهم العدو وأننا جزء من هذه المعركة، حسب وصفه.

“الأعداء ومن حيث لا يدرون يساهمون في استمرارنا في تطوير قدراتنا العسكرية” قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي#اليمن #صنعاء #فلسطين #الميادين pic.twitter.com/IN99EZHBiz — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 29, 2024

الحوثي ذكر أيضا أن عمليات جماعته ومنذ بدايتها وإلى اليوم هي عمليات فاعلة ومؤثرة ومستمرة “والتحرك الشامل لشعبنا العزيز يجسد الانتماء الإيماني والصدق مع الله والترجمة الفعلية للقيم والأخلاق التي يمتلكها” وفق نص حديثه.

كما أكد الحوثي أن السفن الأمريكية و البريطانية، تلقّت ضربات موجعة ومنكّلة، موضحا أن “إجمالي الصواريخ والطائرات المسيّرة بلغ 384 في العمليات التي نستهدف بها الأعداء.”

وشدد عبد الملك الحوثي على أن “غارات الأعداء وقصفهم لم يؤثر على القدرات العسكرية لبلدنا ومسار التصعيد مستمر ومسار التطوير مستمر وقد لمس الأمريكيون والبريطانيون ذلك.”

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“مفاجأة كبيرة قادمة”

وأكمل:”عملياتنا ستستمر بفعالية أكبر في البحر الأحمر وبتطوير ولدينا مفاجأة كبيرة لا يتوقعها الأعداء وسنبدأها بالفعل”.

موضحا أن تصريحاتهم أقرّت بفشلهم في تدمير قدرات بلدنا أو في الحد من تأثير هذه القدرات أو من زخمها. وتابع الحوثي “فقد عبر الأعداء عن الاندهاش والذهول من قدرات بلدنا العسكرية واستخدام بعض الأسلحة لأول مرة ضد السفن في البحر.”

“عملياتنا ستستمر بفعالية أكبر في #البحر_الأحمر وبتطوير ولدينا مفاجأة كبيرة لا يتوقعها الأعداء وسنبدأها بالفعل” قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي#اليمن #صنعاء #فلسطين #غزة #الميادين pic.twitter.com/PfPG9RorwL — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 29, 2024

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة تصاعدت حدة التوترات على عدة جبهات في المنطقة، وانسحب فتيل هذا التوتر أيضاً إلى البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم هدفها إظهار الدعم للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ودفعت الهجمات العديد من شركات الشحن إلى التوقف عن استخدام الممر المائي الحيوي في البحر الأحمر، والذي يمثل حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية.