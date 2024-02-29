خلعت 12 سناً من أسنانها “بالكماشة” والسبب صادم!

وطن – بعد فشلها في العثور على موعد مع طبيب أسنان قامت سيدة بريطانية تبلغ من العمر (63 عاماً)، بخلع 12 سناً من أسنانها بنفسها باستخدام “كماشة”.

وكانت “كارولين بورسي” قد أصيبت بمشاكل في الأسنان أثناء علاجها في المستشفى لسبب غير معروف، لكن طبيب أسنانها، الذي كان يعمل في البداية لدى هيئة الخدمات الصحية العامة البريطانية، قرر ترك وظيفته والعمل في عيادة خاصة.

وقالت كارولين بورسي لقناة “ITV News” إنها أقدمت على خلع أسنانها بمفردها بعد عدم مقدرتها على تحمل الألم، وعدم قدرتها على انتظار حجز موعد لدى الطبيب في هيئة الخدمات الطبية في مدينة “سكونثورب” التي تقطن فيها.

وقالت: “لقد قيل لي إنه لا يمكن قبولي، أو أن هناك قائمة انتظار لمدة ثلاث سنوات”.

وكان الشعور بعدم القدرة على الابتسام أمام الآخرين يشعرها بالدمار.

وأضافت: “بمجرد أن أفتح فمي، تسوء الأمور، لأنني لا أستطيع الابتسام. لا أحد يريدك في العمل إذا لم تكن لديك أسنان”.

مشكلة مجهولة السبب

وأصيبت السيدة بيرسي بمشكلة في الأسنان أثناء وجودها في المستشفى ولم تتمكن من تحديد السبب.

وقالت إن طبيب أسنانها السابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ترك عمله الرسمي والتحق بعمل في عيادة خاصة، وبدأت تتصل بقائمة من أطباء أسنان في الخدمات الصحية في المنطقة دون جدوى.

وقالت “كارولين” إنها الآن عاطلة عن العمل وتعيش على مدفوعات الائتمان الشامل، وأعاق مظهرها المزعج محاولات الحصول على وظيفة.

وتابعت بحسب المصدر أنها أجرت ثلاث مقابلات وكانت نتائج مقابلاتها رائعة، ولكن بمجرد أن تفتح فمها تسير الأمور بشكل سيء ويتم رفضها.

وتابعت:”لا أحد يريدك في تجارة التجزئة إذا لم يكن لديك أسنان ولا يمكنك الابتسام.” وهي الوظيفة التي اعتادت عليها منذ 50 عاماً.

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وزيرة الصحة تعلق

وعند سؤال وسائل الإعلام البريطانية عن حالة كارولين بورسي، قدرت وزيرة الصحة “فيكتوريا أتكينز” أن هذا النوع من المواقف “لا ينبغي أن يحدث” وأن الأشخاص “الذين يعانون كثيراً يجب أن يتذكروا دائماً أنه في حالة الحاجة، يمكنهم دائماً الذهاب إلى غرفة الطوارئ للمساعدة.”

وأعلنت الوزيرة أيضًا عن مكافأة قدرها 20 ألف دولار لأطباء الأسنان الذين سيعملون في المناطق التي يوجد بها عدد قليل من الأطباء. بالإضافة إلى تشغيل شاحنات طب الأسنان التي ستسافر على طرق المناطق الريفية البريطانية لعلاج المرضى.