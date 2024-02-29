تلذذ بتصوير هتك عرض ضحاياه.. 99 امرأة وراء الإعدام لطبيب نساء مصري

وطن – أفادت وسائل إعلام مصرية بصدور حكم قضائي، الخميس، يقضي بالإعدام شنقًا لـ”طبيب روض الفرج” المتهم بهتك عرض 99 سيدة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية، فقد صدر الحكم عن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.

ويشار إلى أن طبيب روض الفرج المجرم المحكوم بالإعدام، كان يُجري عمليات إجهاض للسيدات مقابل المال وممارسة الجنس معهن، وكان أيضا يستمر في ابتزازهن بعد ذلك لممارسة الجنس.

اعترافات طبيب روض الفرج

وكان الطبيب المحكوم بالإعدام لهتكه عرض 99 سيدة، قد أقر أمام النيابة العامة في مصر بأنه كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل موافقته على إجراء عمليات الإجهاض لهن.

فيما كان طبيب روض الفرج يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال.

ووفق ما نقلته “الأهرام” فقد جاء بأقوال المتهم كذلك أنه مارس الرذيلة بعيادته الكائنة في منطقة شبرا بدائرة قسم شرطة روض الفرج على مدار 17 عامًا.

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صور ممارسته الجنس مع الضحايا

وتابع طبيب النساء والتوليد في اعترافاته أن هناك 10 مرات كانت الضحايا موافقات على الأمر وصورهن بهاتفه المحمول، واحتفظ بتلك المقاطع على “هارد ديسك”.

ولفت طبيب روض الفرج إلى أنه كان يصور النساء المرضى الذين يأتون لعيادته “سواء برضاهم أو مش برضاهم” حسب وصفه.

وأكمل موضحا:”في الأول كنوع من أنواع الهزار والمتعة والمزاج أبقى أتفرج على نفسي”، وبرر الطبيب المجرم جرائمه الشنيعة بإصابته بمرض نفسي.

يشار إلى أن النيابة العامة في مصر كانت قد أحالت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، التي قررت إحالة المتهم إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور انعقاد فبراير 2024، للنطق بالحكم، وهو ما تم بالفعل حيث وافق المفتي وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بإعدامه.