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إيقاف بوغبا ل4 سنوات لهذا السبب

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عقوبة بول بوغبا

وطن- أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن إيقاف النجم الفرنسي بول بوغبا 30 عاماً، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لمدة 4 سنوات، بسبب إيجابية عينة المنشطات المحظورة.

وكشفت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، الخميس، عن إيقاف بول بوغبا لمدة 4 سنوات بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات المحظورة في الملاعب.

إيقاف بوغبا

وبينت الصحيفة، بأن الفرنسي بوغبا تعرض لهذه العقوبة بناء على طلب المدعي العام في ديسمبر نهاية العام الماضي، بعد فشله في اختبار المنشطات.

وسقط نجم يوفنتوس السابق بول بوغبا، في اختبار المنشطات في شهر أغسطس/ آب عام 2023، بعد مباراة أودينيزي في منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الممتاز، ليوقع عليه أقصى العقوبة بحقه.

اللاعب بول بوغبا
عقوبة بول بوغبا

وعاد الفرنسي بوغبا إلى صفوف نادي يوفنتوس في صيف عام 2022، في صفقة انتقال حر بالمجان، قادماً من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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فسخ التعاقد معه

ومن المتوقع أن يُعلن نادي يوفنتوس الإيطالي فسخ التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، بعد فرض العقوبة القاسية عليه بالإيقاف لمدة 4 سنوات كاملة.

وينتهي عقد بول بوغبا مع نادي يوفنتوس (السيدة العجوز) في صيف عام 2026.

بول بوغبا
بول بوغبا لاعب نادي يوفنتوس

وفي سياق آخر، يستعد فريق يوفنتوس للمواجهة القوية القادمة أمام نابولي، الأحد، في قمة منافسات الجولة ال26 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 57 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر إنتر ميلان صاحب الصدارة 69 نقطة للموسم الجاري.

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