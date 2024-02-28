وقاحة كبيرة تستفز المسلمين في أمريكا.. خنزير في منزل أسرة تطلق عليه “عمر” (فيديو)

وطن – أثار مقطع مصور ضجة واسعة بمنصات التواصل بعد انتشار لقطات قيل إنها في الولايات المتحدة الأمريكية لأسرة تربي خنزيراً في منزلها وتطلق عليه اسم عمر.

ووصف المقطع بالوقاحة الكبيرة التي لا يستحي منها أصحاب منزل لم يكتفوا بتربية خنزير في بيتهم بل قاموا بوضعهم على سرير خاص وكتبوا عليه اسم عمر بنفس الاسم الذي أطلقوه عليه.

وأثار الفيديو غضب كبير من الرواد وتعليقات من قبيل: “غضب الله عليكم.. في الآخرة عذابكم شديد من رب العالمين” وآخر كتب: “أطلقوا عليه اسم بايدن فهو يليق به أكثر”.

وهاجم آخرون نشر الإعلام التركي لهذا الخبر علماً أن وطن لم تتمكن من التحقق من زمان ومكان اللقطات التي لاقت صدى واسعاً من الرواد ونشرتها صحيفة Takvim التركية.

تصاعد خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا

وكانت دراسة قد أجرت في الولايات المتحدة لعالم السياسة كوستاس باناغوبولوس لسنة 2006 أظهرت أن المشاعر العامة تجاه المسلمين في البلاد تجمع بين المستويات المنخفضة من الوعي بالعناصر الأساسية للإسلام، مع تزايد القلق والكراهية تجاه هذا المجتمع.

ووصف موقع salon الأمريكي الظاهرة المنتشرة في البلاد لكراهية المسلمين بالمروعة وقالت إنه كان هناك توقعات حول إمكانية تضاؤل بعض الصور النمطية العدوانية تجاه المجتمع المسلم بمرور الوقت، لكن هذا لم يحدث.

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وأوضح المصدر أنه من الجلي أن ظاهرة الإسلاموفوبيا آخذة في الارتفاع حيث زاد تفشيها في المجتمع الأميركي.