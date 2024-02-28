هكذا أجاب رونالدو لجنة الانضباط عن الحركة غير الأخلاقية التي فعلها وأغضبت السعوديين!

وطن – قادت الحركة غير الأخلاقية والمشينة التي قام بها كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، خلال مباراة الشباب ضمن الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين، للاستدعاء والخضوع لجلسة استماع لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

رونالدو أثار ضجة كبيرة بسبب تصرفه المشين، في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشباب يوم الأحد، التي انتهت بفوز العالمي (3-2)، حيث سجل تاليسكا الهدف الثالث والفوز للنصر ثلاثة أهداف لهدفين، حيث أحرز الهدف القاتل في الدقيقة 86. وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية.

وكانت إدارة نادي الشباب قدمت شكوى ضد رونالدو بسبب حركته غير الأخلاقية. وعلى إثرها استدعته لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحضر رونالدو جلسة الاستماع صباح الأربعاء ونفى قيامه بأي حركة غير أخلاقية. وقال إن “الحركة التي قمت بها تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا”. وفق صحيفة “الرياضية” السعودية

ووفق تقارير صحفية، ستصدر اللجنة قرارها النهائي، صباح غد الخميس على أقصى تقدير.

الحركةالمشينة أمام الشباب ليست الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر.

فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع عقب نهاية مباراة ناديي النصر والهلال.