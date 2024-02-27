فيديو يختصر فاجعة غزة.. أطفال يشاركون “الحمار” في البحث عن طعام

وطن – انتشر مقطع فيديو يلخص حالة المجاعة التي ضربت قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأظهر المقطع، عددًا من الأطفال في قطاع غزة، وهم يتقاسمون مع حمار التنقيب عن شيء يتناولونه من صندوق يُرجح أنه صندوق للقمامة.

بسبب الحصار الإسرائيلي ونقص الغذاء.. وصل واقع الناس في شمالي غزة إلى هذا الحال pic.twitter.com/TC8SlUmkBA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2024

ويواجه سكان غزة لا سيما في مناطق الشمال، خطر مجاعة حقيقية وفق منظمات دولية، حيث يصرخ الفلسطينيون جوعًا على أنقاض موطنهم، حيث بات رغيف الخبز حلمًا لهؤلاء لسد رمق أطفالهم.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، قد قال إن الوكالة لم تتمكن من إيصال أي مساعدات إلى شمال غزة منذ أكثر من شهر.

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وأضاف أنه لا يمكن تجنب المجاعة إلا إذا وصلت المزيد من شاحنات المساعدات. وتقول الوكالة، إن هناك “انخفاضا بنسبة 50 بالمئة” في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير.

كارثة إنسانية

ويعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية كبرى، وأعلنت الأمم المتحدة أن 2.2 مليون شخص، أي الغالبية العظمى من السكان، مهددون بـ”مجاعة جماعية“.

ويخضع إدخال المساعدات إلى غزة لموافقة إسرائيل، وبات نقلها إلى شمال القطاع شبه مستحيل. وهناك يواجه 300 ألف شخص مجاعة في هذه المنطقة، وفقا للأمم المتحدة.

واضطر العديد من الفلسطينيين لأكل أوراق الشجر وعلف الماشية ولحم خيول بعد ذبحها.

اتهامات لإسرائيل

واتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إسرائيل بأنها فرضت قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من أمر أصدرته المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمتان، إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة انخفض فعليا بمقدار الثلث تقريبا منذ صدور الحكم، في إطار القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية.