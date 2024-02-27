سلطات محمد بن سلمان تعلن تصفية 7 معتقلين في السعودية بذرائع “الإرهاب”

وطن – أعلنت وزارة الداخلية السعودية تصفية 7 معتقلين تحت ذرائع “خيانة الوطن” و “تبني المنهج الإرهابي” وإنشاء وتمويل “تنظيمات وكيانات إرهابية” والتعامل والتخابر معها.

وجاء في بيان للداخلية على منصة إكس: “تنفيذ حُكم القتل بجناة أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر”.

وزعمت السلطات السعودية أن المتهمين الذين تمت تصفيتهم يقومون: “بتبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع ووحدته الوطنية”.

تنفيذ حُكم القتل بجناة أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع ووحدته الوطنية. pic.twitter.com/3qYEwwlOAN — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 27, 2024

أسماء المعتقلين الذين تمت تصفيتهم

ونقل البيان أسماء من تمت تصفيتهم داخل المعتقلات السعودية وهم كلٌ من:

أحمد بن سعود بن صغير الشمري، الموقوف بتاريخ 22 / 6 / 1442هـ

سعيد بن علي بن سعيد الوادعي، الموقوف بتاريخ 19 / 4 / 1443هـ

عبدالعزيز بن عبيد بن عبدالله الشهراني، الموقوف بتاريخ 14 / 12 / 1441هـ

عوض بن مشبب بن سعيد الأسمري، الموقوف بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ

عبدالله بن حمد بن مجول السعيدي، الموقوف بتاريخ 21 / 4 / 1441هـ

محمد بن حداد بن أحمد بن محمد، الموقوف بتاريخ 13 / 2 / 1442هـ

عبدالله بن هاجس بن غازي الشمري، الموقوف بتاريخ 1 / 12 / 1442هـ

وزعم البيان ارتكاب هؤلاء أفعال مجرمة تنطوي على “خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر”.

تصفية 7 معتقلين في سجون محمد بن سلمان

وأنهت النيابة العامة التحقيق ووجهت الاتهام لكل واحد من هؤلاء السبعة بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. ليصدر بحقهم أحكام تقضي بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم، والحكم عليهم بالقتل.

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وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا وتم تنفيذ القتل بالمذكورين يوم الثلاثاء 17 / 8 / 1445هـ الموافق 27 / 2 / 2024هـ بمنطقة الرياض.

وذكرت وزارة الداخلية إنها إذ “تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك؛ قطعاً لشره وردعاً لغيره”.

ومارست سلطات محمد بن سلمان حملات اعتقال طالت دعاة ومشاهير وسلبت أموال العديد من رجال الأعمال في مقدمتهم الوليد بن طلال وكل ذلك تحت ذرائع وتهم يؤكد متابعون أن لا أساس لها من الصحة.