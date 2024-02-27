بعد تسريبات بنود الصفقة التي وافقت عليها إسرائيل.. هل تتوقف الحرب على غزة في رمضان؟

وطن – كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل وافقت على وقف الأنشطة العسكرية خلال رمضان في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تسريبات عن بنود صفقة قيل إن سلطات الاحتلال وافقت عليها.

وقال بايدن، في مقابلة مع “إن.بي.سي”، إن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم من كل أنحاء العالم، إذا استمر الارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين.

وأضاف أن إسرائيل تعهدت بإجلاء نسب كبيرة من سكان رفح قبل البدء بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما شدد على أن وقف إطلاق النار المؤقت قد يساعد باتجاه حل الدولتين والتطبيع مع السعودية.

آمال أمريكية بوقف إطلاق النار

وكان بايدن قد أعرب في تصريحات سابقة، الاثنين، عن أمله في الإعلان عن وقف لإطلاق النار بحلول الإثنين المقبل.

وقال بايدن في تصريحات صحفية، إنه يأمل أن يبدأ وقف إطلاق النار خلال أيام، وأضاف عندما سئل متى يتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار: “حسناً، آمل أن يكون ذلك بحلول بداية عطلة نهاية الأسبوع، (أو) بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع”.

تسريبات بنود الصفقة

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت لقناة “الجزيرة” بأن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.

وأفادت المصادر بأن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلتهم بعد الإفراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011.

وذكرت أن إسرائيل اشترطت عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.

وأضافت المصادر أن إسرائيل قبلت طلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة، بالإضافة لإعادة تموضع قواتها العسكرية خارج المناطق المكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يوميا.

من جانبها، نقلت “رويترز” عن مصادر قولها إن صفقة التبادل تتضمن أيضا بنودا تتعلق بإصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.