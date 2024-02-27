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“إدارة فاشلة من اختصاص الجنرالات”.. صحفي مصري يرد على المقارنات بين مصر وتركيا

بقلم
"إدارة فاشلة من اختصاص الجنرالات".. صحفي مصري يرد على المقارنات بين مصر وتركيا

وطن – رد الصحفي المصري سليم عزوز على المقارنات التي يتبعها البعض بين مصر وتركيا مشيراً إلى أن “الذباب الإلكتروني التابع لنظام عبدالفتاح السيسي” لا يتقن سوى لفت الأنظار لتركيا بعد كل انتقاد للفشل المتصاعد داخل الدولة المصرية.

وقال عزوز بتغريدة له على منصة إكس: “كلما انتقدنا فشلاً، قالوا لنا تركيا” موضحاً: “كتبت عن الاتجاه لتوكيل شركة أجنبية بادارة مطار القاهرة، فقالوا ومطارات تركيا؟”.

وأجاب الإعلامي المصري معلقاً: “مالها مطارات تركيا؟ ومالي أنا ومال تركيا؟ وأنت فين من تركيا؟ مطار إسطنبول اللي أد بلد تديره شركتان تركيتان”.

وتابع: “علم إدارة المطارات يدرس في الجامعات التركية.. ثلاث جامعات تركية على الأقل فيها كليات لهذا التخصص.. انت الادارة عندك من اختصاص الجنرالات وفشلت باعتراف حكومتك! تفضل الميكروفون معك”.

تفاعل واسع مع تغريدة سليم عزوز

وشارك أحمد عمران تغريدة ساخرة من الصفقات التي يبرمها السيسي ووفق متابعين يبيع فيها ما تبقى من مصر مثل “رأس الحكمة” وشارك صورة لنساء إماراتيات بجانب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

وبأسلوب ساخر نسج أحمد الحوار في الصورة الذي بدا فيه أن محمد بن زايد يخاطب النساء: “وانتي تاخدي إيه.. أنا عايزة إسكندرية يشيخ محمد” ليرد بن زايد وفق الصورة: “نشوف الموضوع دا مع عمك”.

ورأى يسري علي: “حتى المطارات سوف يبيعوها، واضح انهم مستعجلين على الهروب من البلد، وياخدوا معهم الجمل بما حمل”.

وأضاف: “اعتقد ان الموضوع لا يتعلق بالفشل الإداري فحسب، بل هو مشروع وضع لتنفيذه وعمل ممنهج لتقطيع أواصل الدولة المصرية وبيعها واعادة استعمارها مرة أخرى، وقبض الثمن وجمع الثروات ووضعها في الخارج”.

وكتب المغرد محمد زايد: “انا مع ادارة المطارات بقطاع خاص افتح انت بس والقطاع الخاص المصري هيشتغل نجيب ساويرس كان بيدير شبكات محمول في مصر الاردن العراق كندا ايطاليا باكستان”.

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مزايدة عالمية لإدارة مطارات مصر

وكان وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي قد كشف عن أنّ الحكومة ستطرح قريباً مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل كافة المطارات داخل مصر.

وأضاف الوزير، في تصريحات لقناة “سي إن بي سي عربية”، مساء الاثنين، أنّ ذلك يأتي ذلك ضمن خطط الحكومة لزيادة مشاركة لاعبي القطاع الخاص في قطاع الطيران.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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