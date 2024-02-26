القصة الكاملة لعنتيل مصر الذي استغل قاصرات أجنبية في “مقاطع إباحية”

وطن – أثيرت ضجة في مصر، بعد الكشف عن قضية “عنتيل” القاصرات الأجنبيات، وهو شخص اتُهم باستغلالهن جنسيا وتصويرهن في مقاطع مخلة وبثها على مواقع التواصل لجني مبالغ مالية كبيرة.

بدأت القصة بتقديم إحدى السفارات الأجنبية ضد شخص بتهمة ارتكاب جرائم استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا.

وتضمن البلاغ أن المتهم نشره تلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين إليها بتلك الولاية وإدعائه بممارستهن الرذيلة مستخدمًا في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته.

وكان ذلك عن طريق موقع “أوميجل” وموقع “سناب شات”، بعدما تورط المتهم من خلال ذلك بالاعتداء الجنسي على أطفال قاصرات على مدار أكثر من عامين فاق عددهن 100 طفلة، استغل ضعفهن والإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة.

ونشر المتهم هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي مبين بها بيانات لصاحبتها وحسابها على تطبيق سناب شات، وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الاباحية لتلك الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور.

وفيما أحالت النيابة العامة، “عنتيل القاصرات الأجانب” للمحاكمة الجنائية، فقد كشفت التحقيقات تفاصيل الجريمة التي ارتكبها واستغلاله لهن جنسيًا وتصويرهن فى مقاطع مخلة بالآداب.

تحقيقات النيابة العامة كشفت ارتكاب المتهم جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل مع فتيات أطفال من جنسية أجنبية باستقطابهن بقصد استغلالهن جنسيًا وفى مواد إباحية بأساليب الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعفهن.

عشرات الفتيات سقطن ضحايا للعنتيل

وقالت التحقيقات، وفق وسائل إعلام مصرية، إن عشرات الفتيات سقطن فى براثن المتهم، وخضعن له وقام بإنتاج مواد فيلمية إباحية لهن بلغت مئات المقاطع الفيديو وقام ببثها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

سقوط عنتيل القاصرات الأجانب..المتهم نجح في الهروب من قبضة الأمن عامين.. والأحراز مئات مقاطع الأباحية لعشرات الضحاياhttps://t.co/LVddVtTqlC — بوابة فيتو (@Vetogate) February 26, 2024

وتعرف المتهم على الفتيات وقام باستدراجهن وتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة لهن ثم هددهن بنشرها على مواقع التواصل وشبكة الإنترنت فى حال عدم الرضوخ لطلباته.

ملاحقة العنتيل استمرت عامين

وأفادت التحقيقات بأن المتهم ظل هاربًا لمدة عامين، فيما حين والأجهزة الأمنية تقوم بملاحقته لتعقبه وتحديد مكان اختبائه إلا انه كان يتبع أساليب احتيالية وخداعية فى الهروب من الملاحقات الأمنية، واستخدام تقنيات حديثة لتمويه على مكانه قبل أن يسقط في النهاية.

كميات كبيرة من المقاطع المخلة

وعثرت جهات التحقيق بحوزة المتهم على عدد كبير من الأقراص المدمجة محمل عليها مقاطع مخلة بالآداب العامة للفتيات الضحايا.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم تحصل من فتيات أخريات تعرف عليهن بمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشى تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها.

كما هدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيدًا من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعًا مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته وإستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعًا لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عامًا وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ إرتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخرى على النحو المُبين بالتحقيقات.

نشر المقاطع الجنسية على مواقع إلكترونية

وأفادت التحقيقات بأن المتهم سجل صور ومقاطع إباحية للمجنى عليهن ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات بإفشائه لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخرى له وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.

برامج متطورة

وحسبما ورد في أمر الإحالة، حاز المتهم على برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في ارتكاب وتسهيل إرتكاب الجرائم – المشار إليها – موضوع البنود السابقة، واصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زورًا إلى أشخاص طبيعية وإستخدامها في أمور تسئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبرد.

ونشر المتهم صورًا تنتهك خصوصية المجني عليهن دون رضائهن، وحاز وروج وبث أعمالًا إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن، واستخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالًا إباحية تتعلق بتحريض الأطفال واستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.

وحددت النيابة العامة، جلسة 28 فبراير أولى جلسات محاكمة عنتيل القاصرات الأجانب.

الأمن يلاحق عنتيل القاصرات لمدة عامين

وعلى مدار أكثر من عامين، استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفيًا باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.

وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بتحقيقات النيابة بإرتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهن.