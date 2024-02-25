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يوم التأسيس .. عارضة سعودية تطل عارية بفستان مستوحى من كسوة الكعبة!

بقلم
عارضة سعودية تطل يوم التأسيس بفستان مستوحى من كسوة الكعبة

وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو فجر جدلا لعارضة سعودية وقد ارتدت فستاناً مكشوف الصدر مستوحى من النقوش الموجودة على كسوة الكعبة، في حفل لعرض أزياء أقيم بمناسبة يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية.

الأمر اعتبره البعض إساءة للمقدسات الإسلامية وقبلة المسلمين في بلاد الحرمين. منددين بمشاهد التعري والانحلال في السعودية تحت مزاعم الانفتاح ورؤية ولي العهد محمد بن سلمان.

عارضة بفستان فاضح مستوحى من كسوة الكعبة يوم التأسيس

وأظهر مقطع الفيديو العارضة السعودية وهي تقف على أحد مدرجات الملاعب، مرتدية ثوباً أخضر اللون مكشوفاً عند الكتفين.

وبدت على الفستان نقوش وزخارف تشبه ما هو موجود على الكعبة المشرفة. مما أثار حفيظة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا أنه إساءة لأبرز رموز المسلمين المقدسة.

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ويسمع في الفيديو الذي تناقلته حسابات سعودية ورصدته (وطن)، صوت العارضة وهي تقول إن لون الفستان مستوحى من العلم السعودي، والتطريز مستوحى من لؤلؤ.

وأضافت أن التطريز الموجود على فستانها مستوحى من كسوة الكعبة.

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