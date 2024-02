اختطاف وزواج بالإكراه.. عشق سيدة أعمال لمذيع شهير كاد يكلفه حياته!

وطن – بطريقة أشبه بالأفلام الهندية المليئة بالأكشن والإثارة المبالغ فيها أقدمت سيدة أعمال هندية على خطف مذيع هندي معروف، وقامت بضربه لإقناعه بالزواج منها بالقوة، ما جعله يخشى على حياته ويخدعها بالتجاوب معها ليتمكن من الهرب.

وعندما تظاهر بأنه أحبها وقبل الزواج بها حررته، فهرب للشرطة ورفع دعوى ضدها فقبضوا عليها لمحاكمتها.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الشرطة، فقد شاهدت “بوجيريدي تريشنا” صوراً للمذيع التلفزيوني “براناف سيستلا” على موقع للزواج منذ حوالي عامين.

ومنذ ذلك الحين انجذبت نحوه. واكتشفت تريشنا رقم هاتف المذيع وبعد ذلك اتصلت به عبر تطبيق المراسلة الفورية. فأخبرها المذيع أن ملفه الشخصي على موقع الزواج مزيف وتم إنشاؤه بواسطة شخص آخر.

وقال موقع “navbharattimes” الهندي إن المرأة (31 عاماً) أستأجرت أربعة أشخاص لاختطاف المذيع، كما قامت بتثبيت جهاز تتبع على سيارته لمراقبة تحركاته.

واختطف رجال المرأة الهندية المستأجرين المذيع التلفزيوني في 10 فبراير/شباط، واعتدوا عليه في مكتبها.

وقال المذيع أيضاً إنه قدم شكوى بهذا الشأن إلى مركز شرطة الجرائم الإلكترونية، عندما كانت المرأة تصر على التواصل معه في البداية.

لكنها استمرت في إرسال الرسائل له. بسبب انزعاجه من هذا قام براناف بحظرها.

لكن “تريشنا” أرادت أن تجعل “براناف” ملكها بأي ثمن. وخططت لاختطافه معتقدة أنها تستطيع حل الأمر لاحقًا. وقامت بعد ذلك بإستئجار 4 أشخاص لاختطاف المذيع وقامت أيضاً بتثبيت جهاز تتبع على سيارة الضحية لمراقبة تحركاته.

A Hyderabad woman arrested by police who allegedly stalked and later kidnapped a TV music channel anchor, with the intention of marrying him.

She had allegedly installed a tracking device on the TV anchor’s car to stalk him and monitor his movements. pic.twitter.com/vUXhLJuWWd

— C ● M R A D E ☭ (@laal_salaaaam) February 24, 2024