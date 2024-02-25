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اختطاف وزواج بالإكراه.. عشق سيدة أعمال لمذيع شهير كاد يكلفه حياته!

بقلم
سيدة أعمال هندية تختطف مذيعا لإجباره على الزواج منها

وطن – بطريقة أشبه بالأفلام الهندية المليئة بالأكشن والإثارة المبالغ فيها أقدمت سيدة أعمال هندية على خطف مذيع هندي معروف، وقامت بضربه لإقناعه بالزواج منها بالقوة، ما جعله يخشى على حياته ويخدعها بالتجاوب معها ليتمكن من الهرب.

وعندما تظاهر بأنه أحبها وقبل الزواج بها حررته، فهرب للشرطة ورفع دعوى ضدها فقبضوا عليها لمحاكمتها.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الشرطة، فقد شاهدت “بوجيريدي تريشنا” صوراً للمذيع التلفزيوني “براناف سيستلا” على موقع للزواج منذ حوالي عامين.

ومنذ ذلك الحين انجذبت نحوه. واكتشفت تريشنا رقم هاتف المذيع وبعد ذلك اتصلت به عبر تطبيق المراسلة الفورية. فأخبرها المذيع أن ملفه الشخصي على موقع الزواج مزيف وتم إنشاؤه بواسطة شخص آخر.

استأجرت عصابة خطف

وقال موقع “navbharattimes” الهندي إن المرأة (31 عاماً) أستأجرت أربعة أشخاص لاختطاف المذيع، كما قامت بتثبيت جهاز تتبع على سيارته لمراقبة تحركاته.

واختطف رجال المرأة الهندية المستأجرين المذيع التلفزيوني في 10 فبراير/شباط، واعتدوا عليه في مكتبها.

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هروب وشكوى

وقال المذيع أيضاً إنه قدم شكوى بهذا الشأن إلى مركز شرطة الجرائم الإلكترونية، عندما كانت المرأة تصر على التواصل معه في البداية.

لكنها استمرت في إرسال الرسائل له. بسبب انزعاجه من هذا قام براناف بحظرها.

لكن “تريشنا” أرادت أن تجعل “براناف” ملكها بأي ثمن. وخططت لاختطافه معتقدة أنها تستطيع حل الأمر لاحقًا. وقامت بعد ذلك بإستئجار 4 أشخاص لاختطاف المذيع وقامت أيضاً بتثبيت جهاز تتبع على سيارة الضحية لمراقبة تحركاته.

وبعد الهروب من عملية الاختطاف، سجل الشاب قضية في مركز شرطة “أوبال” التابع لمفوض شرطة “راشاكوندا”.

وأثناء التحقيق، ألقت الشرطة القبض على المتهمة مع أربعة أشخاص استأجرتهم لاختطاف المذيع.

وأثناء الاستجواب بعد الاعتقال، اعترفت الفتاة بأنها اختطفت براناف لأنها أرادت الزواج منه.

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سيدة أعمال هندية تختطف مذيعا لإجباره على الزواج منها

اختطاف وزواج بالإكراه.. عشق سيدة أعمال لمذيع شهير كاد يكلفه حياته!

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