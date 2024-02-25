الرئيسية » حياتنا » سبب طلاقها .. شمس الكويتية تكشف أسراراً عن طليقها السعودي (فيديو)

سبب طلاقها .. شمس الكويتية تكشف أسراراً عن طليقها السعودي (فيديو)

بقلم
شمس الكويتية تكشف أسراراً عن طليقها السعودي

وطن – ظهرت الفنانة شمس الكويتية في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”، وهي تتحدث لمتابعيها عن علاقتها بطليقها الثاني ـ سعودي الجنسية ـ الذي كان يمرض ويرتفع ضغطه بسبب غيرته عليها -كما قالت-.

وقالت شمس خلال مقطع الفيديو إن زوجها السابق “كان يحبها وهو من صنع نجوميتها، ولم يفعل لها إلا الخير حتى أنه كما قالت كان يمرض ويرتفع ضغطه بسبب شدة غيرته عليها.”

وتابعت أنها عاشت الحب المطلق وتعلمته من زوجها رغم انفصالها عنه. ورغم طلاقها أكدت شمس الكويتية أن طليقها ما زال يحبها، وحتى الآن هو حريص عليها ويخاف عليها وما زال صديقاً لها.

هي من طلبت الطلاق؟

وكشفت شمس أن طليقها السعودي اشترى لها شققاً وفلل بالملايين، وأعطاها كل ما تريده، ولفتت إلى أنه اشترى لها شقة في باريس بمجرد أنها أعلنت إعجابها بها.

وأكدت الفنانة المثيرة للجدل أنها هي من طلبت الطلاق منه بإصرار لأنه خيرها بين هذه الحياة المرفهة وعملها.

فاختارت المجال الذي خُدعت به –كما قالت – واعتقدت أنها ستحقق من خلاله الشهرة والنجومية والاستقلالية.

يذكر أن زوج شمس الكويتية الأول هو رجل أعمال إماراتي تزوجته في بداية مشوارها الفني عام 1999، وانفصلت عنه عام 2003. ولم تكشف عن هويته.

كشفت شمس الكويتية أن طليقها السعودي اشترى لها شققاً وفلل بالملايين، وأعطاها كل ما تريده
شمس الكويتية قالت إن طليقها السعودي اشترى لها شققاً وفلل بالملايين وأعطاها كل ما تريده

أما زوج شمس الثاني فهو شخصية مرموقة مجهولة الهوية، لم تكشف عنه لوسائل الإعلام. ولكنها كشفت عن جنسيته حيث اتضح أنه مواطن سعودي.

وتزوجت الفنانة الكويتية للمرة الثانية عام 2013، ولم تكشف عن هذا الزواج. إلا إنها خلال لقاء لها في قناة العربية عام 2015، كشفت عن هذا الزواج وعن جنسية زوجها.

  • اقرأ أيضاً: 
شمس الكويتية تقدم وصلة رقص مع صديقها اللبناني في أحد مطاعم دبي (فيديو)

وأضافت أنها تزوجت منذ عامين ولم تكشف عن زواجها لمتابعيها وجمهورها مشيرة إلى أنها في طريق الانفصال عنه.

وعن أسباب طلاقها من زوجها السعودي قالت إن الزواج من سعودي كأنه زواج من مجتمع بالكامل. وليس الزواج من شخص واحد ولكنه زواج من 30 مليون شخص. مضيفة أنها بطبيعتها حرة.

 

قد يعجبك أيضاً

احتفال ليفربول

ليفربول يُتوج بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي للمرة العاشرة في تاريخه (شاهد)

عارضة سعودية تطل يوم التأسيس بفستان مستوحى من كسوة الكعبة

يوم التأسيس .. عارضة سعودية تطل عارية بفستان مستوحى من كسوة الكعبة!

شمس الكويتية تكشف أسراراً عن طليقها السعودي

سبب طلاقها .. شمس الكويتية تكشف أسراراً عن طليقها السعودي (فيديو)

محاولة اقتحام منزل عمرو أديب

محاولة اقتحام منزل عمرو أديب .. مفاجأة بشأن المتهم كشفتها التحقيقات

موعد شهر رمضان 2024، متى يبدأ رمضان؟ وما هي أقصر مدة وأطول مدة صيام وما عدد ساعات الصيام بالدول العربية والعالم؟

أقصر مدة صيام في رمضان بهذه الدولة .. عدد ساعات الصيام بالدول العربية والعالم

اشتباك بالرشاشات داخل سوق مريدي وسط بغداد في العراق

ليس مشهداً سينمائياً .. اشتباك بالرشاشات في أحد أسواق العراق (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior