سبب طلاقها .. شمس الكويتية تكشف أسراراً عن طليقها السعودي (فيديو)

وطن – ظهرت الفنانة شمس الكويتية في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”، وهي تتحدث لمتابعيها عن علاقتها بطليقها الثاني ـ سعودي الجنسية ـ الذي كان يمرض ويرتفع ضغطه بسبب غيرته عليها -كما قالت-.

وقالت شمس خلال مقطع الفيديو إن زوجها السابق “كان يحبها وهو من صنع نجوميتها، ولم يفعل لها إلا الخير حتى أنه كما قالت كان يمرض ويرتفع ضغطه بسبب شدة غيرته عليها.”

وتابعت أنها عاشت الحب المطلق وتعلمته من زوجها رغم انفصالها عنه. ورغم طلاقها أكدت شمس الكويتية أن طليقها ما زال يحبها، وحتى الآن هو حريص عليها ويخاف عليها وما زال صديقاً لها.

هي من طلبت الطلاق؟

وكشفت شمس أن طليقها السعودي اشترى لها شققاً وفلل بالملايين، وأعطاها كل ما تريده، ولفتت إلى أنه اشترى لها شقة في باريس بمجرد أنها أعلنت إعجابها بها.

وأكدت الفنانة المثيرة للجدل أنها هي من طلبت الطلاق منه بإصرار لأنه خيرها بين هذه الحياة المرفهة وعملها.

فاختارت المجال الذي خُدعت به –كما قالت – واعتقدت أنها ستحقق من خلاله الشهرة والنجومية والاستقلالية.

يذكر أن زوج شمس الكويتية الأول هو رجل أعمال إماراتي تزوجته في بداية مشوارها الفني عام 1999، وانفصلت عنه عام 2003. ولم تكشف عن هويته.

أما زوج شمس الثاني فهو شخصية مرموقة مجهولة الهوية، لم تكشف عنه لوسائل الإعلام. ولكنها كشفت عن جنسيته حيث اتضح أنه مواطن سعودي.

وتزوجت الفنانة الكويتية للمرة الثانية عام 2013، ولم تكشف عن هذا الزواج. إلا إنها خلال لقاء لها في قناة العربية عام 2015، كشفت عن هذا الزواج وعن جنسية زوجها.

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وأضافت أنها تزوجت منذ عامين ولم تكشف عن زواجها لمتابعيها وجمهورها مشيرة إلى أنها في طريق الانفصال عنه.

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وعن أسباب طلاقها من زوجها السعودي قالت إن الزواج من سعودي كأنه زواج من مجتمع بالكامل. وليس الزواج من شخص واحد ولكنه زواج من 30 مليون شخص. مضيفة أنها بطبيعتها حرة.