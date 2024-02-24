ما قصة الـ 10 آلاف دولار هدية إيلون ماسك لمشتركيه؟!

وطن – تصدرت فكرة الاحتيال بواسطة العملات المشفرة مشهد عمليات النصب الإلكتروني من جديد، وارتبط الأمر هذه المرة باسم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل خلال الساعات الماضية تسجيلاً مصوراً، ادعى ناشروه أنه عرض جديد من إيلون ماسك، وزعموا أن مالك منصة “X” تعهّد بتقديم عشرة آلاف دولار لكل من يفتح حساباً في موقع عملته الرقمية.

وبدأ ماسك الترويج للعملة المشفرة “دجكوين” منذ سنوات، حيث يقوم بشكل دوري بالتغريد عن الرمز المميز الذي تم إنشاؤه كمزحة في عام 2013.

صوت مزيف

وبحسب لقطات مجمّعة من برنامج “لاست ويك تونايت” للكوميدي الإنكليزي، جون أولفير، ظهر صوت يشبه صوت إيلون ماسك، وهو يعرض المبلغ لتشجيع الناس على تداول العملة، ويعد من يفتح حساباً على موقع متخصص بالحصول مباشرة على عشرة آلاف دولار.

وراج المقطع الذي تم تصميمه بتقنية الذكاء الاصطناعي على “تيك توك”، وركّب بطريقة “التزييف العميق” وهي تقنية تعمل على استبدال صورة وجه شخص بوجه شخص آخر مستهدف، أو استبدال صوت شخص بصوت آخر.

ولكن سرعان ما تم كشفه وحذف “تيك توك” نسخا عديدة من الفيديو بعد تبليغ المستخدمين.

و”التزييف العميق” هي تقنية تقومُ على صنعِ فيديوهات مزيّفة عبر برامج الحاسوب من خِلال تعلّم الذكاء الاصطناعي.

وتقوم هذه التقنيّة على محاولة دمج عدد من الصور ومقاطع الفيديو لشخصيّة ما من أجل إنتاج مقطع فيديو جديد – باستخدام تقنية التعلم الآلي – قد يبدو للوهلة الأولى أنه حقيقي لكنّه في واقع الأمر مزيّف.

ضحايا الاحتيال

وتستهدف بعض عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة الأشخاص الذين لديهم بالفعل عملات مشفّرة. ويستغل المحتالون افتقار الأشخاص الجدد في مجال العملات المشفّرة إلى المعرفة بالإضافة إلى عدم وجود قوانين متعلقة بالعملات المشفّرة، لخداعهم لإرسال الأموال.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، خسر المستخدمون أكثر من 700000 دولار بعد اختراق حساب X للمؤسس المشارك لشركة الإيثريوم، فيتاليك بوتيرين.

ومن خلال حساب بوتيرين، نشر المحتالون رابطًا يعد برموز مجانية غير قابلة للاستبدال (NFTs). وبعد ذلك، فقد الضحايا الذين نقروا على الرابط رموز NFT الخاصة بهم.

وفي حين اعتياد المخترقون على استخدام الرسائل النصية وتغريدات X (تويتر) لاستهداف الضحايا، فإن الوصول على نطاق واسع إلى الذكاء الاصطناعي يغير طرقهم. حيث صناعة مقاطع فيديو عميقة التزييف لشخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك وسي زي وغيرهم.