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بعد ذبح حصان في غزة بسبب المجاعة .. عثمان الخميس يجيب: هل يجوز تناول لحوم الخيل؟!

بقلم
بعد ذبح حصان في غزة بسبب المجاعة .. عثمان الخميس يجيب: هل يجوز تناول لحوم الخيل؟!

وطن – أعاد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو للداعية الشهير عثمان الخميس، يتحدث فيه عن جواز تناول لحوم الخيل، في أعقاب واقعة مؤلمة شهدها قطاع غزة، بعدما اضطرت عائلة لذبح حصان من أجل طهي لحمه وأكله بسبب المجاعة في شمال غزة.

وفي الفيديو المتداول، استعرض الخميس، سؤالا تلقاه يقول “هل يجوز تناول لحوم الخيل”. فأجاب قائلاً: “نعم يجوز.. حديث أسماء في صحيح مسلم (يقول) أكلنا لحم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف أنه يجوز أكل لحم الخيل، رغم أن بعض أهل العلم اختلفوا مع هذا الأمر. لكن الصحيح أنه لا بأس به.

عائلة تذبح حصانا في غزة

وكان مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة إسماعيل الغول، قد نشر لقطات لعائلة تذبح حصاناً في مدرسة الفلاح التي سبق واستهدفها الاحتلال.

وقال الغول إنّ الأهالي يتهافتون على تلك العائلة لأخذ ما يمكن من لحم الحصان لأكله؛ في ظل المجاعة الشديدة التي تفتك بهم.

مجاعة مرعبة في غزة

ويعيش أهالي شمال قطاع غزة على شفير مجاعة حقيقية تهدد من نجا من القصف العشوائي للاحتلال بالموت جوعا. في ظل صعوبة إيصال المساعدات والمواد الإغاثية إلى المحتاجين.

أدت ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني للمواطنين فأصبحوا لا يستطيعون الحصول على أدنى مقومات الحياة.

ولجأ سكان غزة والشمال إلى طحن علف الحيوانات للحصول على الدقيق اللازم لإعداد الخبز وضمان بقائهم على قيد الحياة. لكن مخزون تلك الحبوب يتضاءل بشكل كبير.

تقرير أممي يوثق شبح المجاعة في غزة

وكان تقرير سابق للأمم المتحدة، قد أفاد بأنه مع اجتياح شبح الموت والدمار قطاع غزة، تبذل العائلات ما في وسعها من أجل البقاء بما تبقى من مقومات الحياة.

وأشار التقرير إلى ان المجاعة بدأت تلوح في الأفق مع نفاد حتى أكثر المواد أساسية، مثل الأغذية الصالحة للأكل، والمياه الآمنة، وأبسط إمدادات الوقود.

بينما اتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إسرائيل بالسعي لمعاقبة الفلسطينيين جماعيًا من خلال تجويعهم. حسب وكالة الأناضول التركية

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