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السيتي يُشدّد الخناف مع ليفربول على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

بقلم
لاعبو مانشستر سيتي

وطن- قلص حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي فارق النقاط إلى نقطة واحدة فقط مع ليفربول للمنافسة على الصدارة، بعد فوزه الشاق على نظيره بورنموث، السبت، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال26.

وسجل مانشستر سيتي هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى منافسه بورنموث، عن طريق اللاعب فيل فودين عند الدقيقة ال24.

مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

وتفوق فريق مانشستر سيتي على منافسه بورنموث طيلة مجريات اللقاء على مستوى الاستحواذ والتسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، فيما استحوذ على الكرة بنسبة 63%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس بورنموث 13 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 37% في المباراة.

وسيواجه مانشستر سيتي في المباراة القادمة أمام لوتون تاون، الثلاثاء، في منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

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وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، مع قرب نهاية منافسات الجولة ال26، كما يلي:

ليفربول 60 نقطة.

مانشستر سيتي 59 نقطة.

أرسنال  58 نقطة.

أستون فيلا 52 نقطة.

توتنهام  52 نقطة.

مانشستر يونايتد  44 نقطة.

برايتون  39 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 37 نقطة.

فيل فودين
فيل فودين نجم مانشستر سيتي

وست هام 36 نقطة.

تشيلسي 35 نقطة.

وولفرهامبتون 35 نقطة.

فولهام  32 نقطة.

كريستال بالاس 28 نقطة.

بورنموث 28 نقطة.

بيرينتفورد 25 نقطة.

نوتينغهام فورست 24 نقطة.

إيفرتون 21 نقطة.

لوتون تاون  20 نقطة.

بيرنلي  13 نقطة.

شيفيلد يونايتد  13 نقطة.

وستختتم منافسات الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، الأحد، بمواجهة وست هام يونايتد أمام برينتفورد.

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