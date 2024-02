السيتي يُشدّد الخناف مع ليفربول على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن- قلص حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي فارق النقاط إلى نقطة واحدة فقط مع ليفربول للمنافسة على الصدارة، بعد فوزه الشاق على نظيره بورنموث، السبت، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال26.

وسجل مانشستر سيتي هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى منافسه بورنموث، عن طريق اللاعب فيل فودين عند الدقيقة ال24.

وتفوق فريق مانشستر سيتي على منافسه بورنموث طيلة مجريات اللقاء على مستوى الاستحواذ والتسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، فيما استحوذ على الكرة بنسبة 63%.

