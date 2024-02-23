مسؤولون إسرائيليون يعترفون سراً: لا توجد استراتيجية محددة للإجلاء من رفح قبل اجتياحها (تفاصيل)

وطن – قال تقرير لوكالة بلومبيرغ، إن إسرائيل عازمة على المضي قدماً في هدف نقل مليون مدني أو أكثر من رفح قبل الهجوم على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين يعترفون سراً بأنه ليس لديهم استراتيجية محددة لكيفية القيام بذلك، وإلى متى سيستمر ذلك. أو أين سيذهب الناس.

وفي مقابلة هاتفية مع الوكالة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لنقل المدنيين وينتظر وصولها.

ولجأ سكان غزة اليائسون إلى رفح، ويعيش العديد منهم الآن في الخيام وفي الشوارع، ويواجهون الجوع والمرض. ومن المتوقع أن يؤدي إجبارهم على العودة إلى المناطق المدمرة إلى زيادة عدد الشهداء الذي تجاوز بالفعل 29,000.

لكن القادة الإسرائيليين يعتبرون ذلك بمثابة نقطة انعطاف. ويعتقدون أنهم يقتربون من تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس، والعثور على الأسرى، ويقولون إن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن تحقيقه إلا في رفح، حيث يعتقد المسؤولون أن ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل وقيادة حماس موجودون هناك مع الأسرى.

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وبينما ضغطت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون من أجل وقف إطلاق النار، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن الشروط التي وضعتها حماس مؤخراً للتوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الأسرى مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كانت متشددة للغاية لدرجة أن المحادثات أصبحت عقيمة.

وتستمر الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق في القاهرة، على الرغم من أن إسرائيل لم توافق بعد على إرسال ممثلين للمشاركة.

وعرضت إسرائيل وقف إطلاق النار لمدة أسابيع، وهو ما رفضته حماس حتى الآن. ويقول المسؤولون إن إنهاء الحرب أصبح الآن الهدف الوحيد لحماس – وهو أمر لن تفعله إسرائيل، وفق تقرير بلومبيرغ.

توسع دائرة العنف

وقال التقرير: “وبالإضافة إلى التهديد الذي يتعرض له المدنيون، فإن الهجوم على رفح يمكن أن يثير أعمال عنف من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية والجماعات المدعومة من إيران في لبنان والعراق واليمن وسوريا، ويخلق اضطرابات جيوسياسية أكبر”.

وأكد التقرير أن الحرب الإسرائيلية على غزة مصدرا للذعر للعديد من الحكومات، وخاصة في الجنوب العالمي.

ويشعر حلفاء إسرائيل بالقلق من أنه كلما طال أمد الحرب، كلما زاد احتمال أن تفقد إسرائيل كل الدعم الذي كانت تتمتع به في السابق.

وقالت إسرائيل إنها ستشن هجوما بريا في رفح ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس بحلول شهر رمضان.

ويتزايد قلق المسؤولين الغربيين بشأن الوضع الإنساني في غزة، وتضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها على إسرائيل للحصول على تفاصيل حول كيفية خططها لنقل السكان المدنيين شمالاً.

وبينما يعتقد المسؤولون أن إسرائيل ستنفذ عمليتها العسكرية في رفح مهما حدث، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، هناك قلق بشأن الموعد النهائي في شهر رمضان والاستراتيجية الإنسانية الأوسع.

وأوضح نتنياهو موقفه بشكل واضح للغاية في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي، قائلاً: “أولئك الذين يريدون منعنا من العمل في رفح يقولون لنا اخسروا الحرب.. لن أسمح بحدوث ذلك. لن نستسلم لأي ضغوط”.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن رمضان لن يعيق أهدافهم العسكرية. ويؤكدون أنهم كلما أسرعوا في إعلان النصر على حماس، كلما بدأ المواطنون يشعرون بالأمان مرة أخرى، وأصبح من الممكن أن تبدأ المناقشات حول استراتيجيات الأمن الإقليمي، على حد رأيهم.