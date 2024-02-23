لماذا يبحث هذا المليونير الألماني عن الطعام في القمامة وثروته أكثر من 12 مليون يورو!

وطن – إنها حكاية متناقضة عن الثراء والبساطة تبرز مع قصة “هاينز بي”، المليونير الألماني الذي يتناقض أسلوب حياته مع وضعه المالي.

عند النظر إليه للمرة الأولى، قد يبدو هذا المتقاعد البالغ من العمر 80 عامًا كشخص معدم بحاجة إلى المساعدة، لكنه يمتلك ليس واحدًا فقط، بل سبعة منازل وشقتين، بحيث تُقدر ثروته الموجودة في العقارات بأكثر من 12 مليون يورو.

على الرغم من ثروته الكبيرة، اعتاد “هاينز بي” على عادة غير تقليدية تتمثل في البحث عن الطعام في صناديق القمامة، معتبرًا ذلك وسيلة لتوفير المال.

حاليًا، يحتفظ برصيد ضئيل قدره 12 يورو في حسابه، بعد أن سحب مؤخرًا 700,000 يورو لشراء عقار آخر.وفق صحيفة بيلد الألمانية

ينحدر “هاينز بي” من مدينة “دارمشتات” في جنوب غرب ألمانيا، ويتلقى معاشًا تقاعديًا قدره 3,600 يورو، ناتجًا عن فترة عمله كضابط أعلى في قطاع الاتصالات.

ممتلكاته متواضعة، محدودة بالأساسيات مثل جهاز كمبيوتر محمول واتصال بالإنترنت.

يحافظ بشدة على نمط حياة مقتصد، ممتنعًا عن الإنفاق على الطعام، حتى أنه يتجنب وجبات تكلف قليلًا مثل 4 يورو شهريًا.

يعزو هذا النهج الاقتصادي إلى تربيته، معلقًا، “أعيش بتقشف، هكذا نشأت!”.

يقر المليونير الألماني بتناقض تصرفاته، معترفًا بأنه بينما قد يشتري الزيت للقلي في بعض الأحيان، إلا أنه يعتمد بشكل أساسي على الطعام المتروك في صناديق القمامة.

ينتقد المليونير الألماني هدر المجتمع، ملاحظًا أن كمية الطعام المهدرة يمكن أن تكفي عائلة بأكملها.

ويقول: “أنا غير متزوج وليس لدي أطفال، هذا أمر فيه إسراف وسأضطر للصرف عليهم، لا تعتقدوا أني بخيل، هذا يسمى اقتصاد وتدبير”.

يوضح ذلك بمثال عن النقانق المتروكة، متحسرًا على كيفية تخلص الأشخاص من عبوات كاملة بعد تناول واحدة فقط.

على الرغم من ذلك، هاينز بي ليس معتمدًا بالكامل على التنقيب في القمامة، حيث يقدم جيرانه الطيبون الطعام له أحيانًا من خلال تعليقه على سياجه.

اقرأ أيضاً:

كبادرة تقدير، يرد لهم الجميل بإهدائهم أشياء يجدها في جولاته بين القمامة، مؤكدًا أنها محفوظة جيدًا.

عند سؤاله عن خططه لإرثه الكبير، يعبّر “هاينز بي” عن عدم اليقين. مشيرًا إلى قلة اهتمامه بالممتلكات المادية.

وتظهر قصته التناقض بين الثراء والبساطة، تحديًا للمفاهيم التقليدية للثروة وأسلوب الحياة.