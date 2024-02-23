لماذا الكتابة بالحبر الأحمر محظورة في كوريا الجنوبية؟! .. السبب غير متوقع

وطن – الخرافات هي معتقدات غير عقلانية عميقة الجذور يمكن أن تؤدي إلى شيء جيد أو سيئ. وبغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه، سيكون لكل ثقافة معتقدات خرافية. فمثلاً هل سمعت من قبل عن أن الكتابة بالحبر الأحمر محظورة في كوريا الجنوبية؟.

في الهند، إحدى الخرافات الأكثر شيوعًا هي أنه إذا عبرت قطة سوداء الطريق، فإنها ستجلب الحظ السيئ.

وفي الولايات المتحدة، يعتبر المشي تحت السلم حظًا سيئًا. لكن هل تعلم أنه في بعض الدول يمنع الكتابة بالحبر الأحمر؟.

الكتابة بالحبر الأحمر محظورة في كوريا الجنوبية والبرتغال واليابان

في كوريا الجنوبية، يُعتقد أنه حتى إذا كتب شخص ما بالحبر الأحمر، فقد يموت.

لكن ما هو السبب وراء هذه الخرافة؟.

في كوريا الجنوبية، يعتبر الحبر الأحمر شرًا. لذلك يتم إبعاد الأقلام ذات اللون الأحمر عن متناول الأطفال.

تقول الخرافة إنه إذا كتب شخص ما اسم شخص ما بقلم أحمر، فسوف يموت ذلك الشخص.

ومن ثم فإن الكوريين الجنوبيين لا يحتفظون بأقلام حمراء في المنزل. وقد تم اتباع هذه الخرافة لعدة قرون. ولكن هل من الممكن أن يموت شخص ما بعد استخدام الحبر الأحمر؟.

بحسب التقارير فإن الكتابة بالأحمر لن تسبب الوفاة في حد ذاتها.

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ومع ذلك، في الثقافة الكورية التقليدية، تُكتب أسماء المتوفى بالحبر الأحمر اللون.

ولذلك لا يستخدم الناس هذا القلم لكتابة أسماء الأحياء.

إذا كتب أي شخص اسم شخص ما بالحبر الأحمر، فمن المعتقد أنه يريد قتل الشخص. حتى في البرتغال، تعتبر الكتابة بالحبر الأحمر أمرًا غير لائق.

تاريخيًا، يرمز اللون الأحمر إلى الموت في كوريا الجنوبية، لذا فقد تم حظره.

قد تكون هناك نظرية أخرى مفادها أن الملك السابع من سلالة جوسون الكورية، الأمير الكبير سويانغ، الابن الثاني للملك سيجونغ العظيم، خطط لانقلاب ضد ابن أخيه الملك دانجونغ.

يقال إن هناك ادعاءات بأن الأمير الكبير سويانغ استخدم الحبر الأحمر لإنشاء قائمة اغتيالات بأعدائه.

وتزعم نظرية أخرى أنه خلال الحرب الكورية، تم استخدام الحبر الأحمر لإزالة أسماء المدنيين المتوفين أو الجنود القتلى.

وسرعان ما أصبح اللون الأحمر مرتبطًا بأحداث مشؤومة مثل الموت؛ ومن ثم تم تثبيط الناس عن كتابته.