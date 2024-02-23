كوبرا سامة تغرز أنيابها في يد ساحر أفاعي .. شاهد ماذا حدث له

وطن – يدافع سحرة الثعابين كثيرًا عن عدم قتل الثعابين، مشيرين إلى أنها غالبًا لا تلدغ بدون سبب، ومع ذلك، فقد تحدّت الأحداث الأخيرة هذا الاعتقاد، حيث أظهر فيديو انتشر بشكل واسع على إنستغرام كوبرا سامة تهاجم ساحر أفاعي، غارزة أنيابها في يده، ومثيرة قلقًا واسع النطاق.

وفي الفيديو، تتدهور حالة ساحر الثعبان بسرعة وهو يكافح للسيطرة على لدغة الثعبان.

وبجهد كبير، ينجح الساحر في تخفيف قبضة الثعبان وإزالة أسنانه، مثيرًا الذعر بين المتفرجين.

بينا يقوم صبي قريب بسرعة بربط حبل حول يد الساحر لمنع السم من الانتشار. غير أن الساحر يظل خائفًا من تأثيرات السم.

,في محاولة يائسة لإنقاذ نفسه، يلجأ الساحر إلى تدبير جذري، باستخدام شفرة لثقب يديه وإحداث نزيف، على ما يبدو في محاولة لإزالة السم من مجرى دمه.

حصد الفيديو، ملايين المشاهدات وآلاف الإعجابات.

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وفي حادثة منفصلة، أظهر مقطع فيديو آخر واسع الانتشار رجلاً مسنًا وهو يلتقط بشجاعة ثعبانًا عثر عليه في سوق للخضروات في منطقة جودا في ولاية جهارخاند بالهند.

وتظهر اللقطات الرجل وهو يمسك بمهارة الثعبان الذي لجأ إلى كيس من البطاطس في متجر للخضروات.

تعمل هذه الفيديوهات كتذكير بطبيعة الحيوانات البرية غير المتوقعة والمخاطر المرتبطة بالتفاعل معها. حتى بالنسبة للأفراد ذوي الخبرة مثل سحرة الثعابين.

بينما قد تعرض هذه اللقاءات شجاعة الإنسان والروابط بين الإنسان والحيوان، فإنها تظهر أيضًا أهمية توخي الحذر وطلب المساعدة المهنية عند التعامل مع الحياة البرية المحتمل خطورتها.