قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.. كيف تُظهر تحيّزًا متجذرًا ضد الفلسطينيين؟ (تقرير)

وطن – كشف تقرير صدر حديثًا، كيف تم تشكيل القوانين الأمريكية المتعلقة بالإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر إلى حد كبير من خلال الجهود المستمرة منذ عقود من قبل الجماعات المؤيدة لإسرائيل لاستهداف النشاط والمشاعر المناهضة للفلسطينيين داخل البلاد وخارجها.

يعود التقرير المكون من 28 صفحة، والذي نشره مركز الحقوق الدستورية وفلسطين القانونية، إلى خمسة عقود من تاريخ الولايات المتحدة لتسليط الضوء على التقاطع بين استخدام لغة الإرهاب وشيطنة جماعات المقاومة الفلسطينية، والتي قادتها المنظمات الموالية للحكومة. والجماعات الإسرائيلية، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية.

وقال التقرير إن التوجه المناهض للمسلمين في سياسات “الحرب على الإرهاب” بُني على أساس مسبق من العداء لحركة التحرير الفلسطينية.

قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين

ويأتي إصدار التقرير وسط تجدد القوانين التي تم إدخالها في جميع أنحاء الولايات المتحدة لقمع النشاط المؤيد للفلسطينيين، وخاصة في حرم الجامعات.

منذ أن بدأت الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، أرسلت رابطة مكافحة التشهير رسالة إلى 200 جامعة تدعو إلى حظر فروع طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) بسبب ما سمته “الدعم المادي للإرهاب”. تم استخدام هذا المنطق من قبل ولاية فلوريدا لحظر SJP من الحرم الجامعي.

كما دعت عضوة الكونجرس الأمريكي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى التحقيق مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وخلال لجنة تابعة للكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني، أراد المشرعون التحقيق مع الجمعيات الخيرية الإسلامية والمنظمات غير الربحية الفلسطينية لمعرفة ما إذا كانت لها علاقات مالية مع حماس.

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وقال داريل لي، مؤلف الدراسة، في بيان: “عند إقرار قوانين مكافحة الإرهاب، لم يخف المشرعون أن الهدف الأساسي كان قمع النضال الفلسطيني من أجل الحرية”.

وأضاف: “هذه الورقة الموجزة تربط بين النقاط، وتوضح كيف تم بناء السياسات المعادية للمسلمين في فترة ما بعد 11 سبتمبر على أساس العداء المناهض للفلسطينيين.”

واستهدفت قوانين الإرهاب الأمريكية المبكرة الفلسطينيين، حيث يعود تاريخ التقرير إلى عام 1969، عندما ورد أول ذكر لكلمة “الإرهاب” في قانون اتحادي.

ويشترط قانون المساعدات الخارجية، أن تتأكد وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من عدم وصول أموال المساعدات الأمريكية إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون تدريبًا عسكريًا كعضو في ما يسمى بجيش التحرير الفلسطيني أو أي شخص يقوم بذلك.

وفي عام 2024، تحركت الولايات المتحدة لتعليق التمويل للأونروا، بناءً على مزاعم إسرائيلية بأن عددًا قليلاً من أعضاء الوكالة متورطون في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر.

وكانت المرة الأولى التي صنف فيها الكونجرس الأمريكي جماعة غير تابعة لدولة منظمة إرهابية في عام 1987، عندما صنف منظمة التحرير الفلسطينية على أنها جماعة إرهابية.

دعاوى “الإرهاب” ضد منظمة التحرير

ويذكر التقرير أيضًا أن أول قانون أمريكي يسمح للمواطنين العاديين برفع دعاوى قضائية تتعلق بالإرهاب، وهو قانون مكافحة الإرهاب لعام 1992، تمت صياغته لاستهداف منظمة التحرير الفلسطينية وتم استخدامه بكثافة من قبل المواطنين مزدوجي الجنسية في إسرائيل والولايات المتحدة”.

وقالت ديما الخالدي، مديرة مكتب فلسطين القانوني: “فهم الطرق التي صاغت بها إسرائيل وحلفاؤها قوانين مكافحة الإرهاب أمر ضروري لتحدي استخدامها اليوم كسلاح لإغلاق شرايين الحياة الإنسانية لغزة تعزيزاً لهذه الإبادة الجماعية، والحركة في الولايات المتحدة التي تحاول وقفها”.

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فلسطين في مركز التمييز الأمريكي

قبل بدء الحرب على غزة، بدأت جماعات حقوق الإنسان في إثارة المخاوف بشأن كيفية استخدام التشريعات الأمريكية التي تستهدف دعم فلسطين لاستهداف ومهاجمة النشاط السياسي الآخر.

وتركَّز القلق الرئيسي حول قوانين مكافحة المقاطعة المعمول بها الآن في عشرات الولايات. وتنص القوانين التي تم سنها على أن أي شخص يشارك في مقاطعة إسرائيل لا يمكنه التعامل مع حكومات الولايات.

في حين تم رفع العديد من الدعاوى القضائية في المحكمة للطعن في هذه القوانين بناءً على ادعاءات بأنها انتهكت حماية حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول، إلا أن العديد من الولايات لا تزال تطبق قوانين مكافحة المقاطعة بشكل ما.

الآن، يشعر النشطاء بالقلق من إمكانية استخدام قوانين مكافحة المقاطعة هذه لاستهداف مجموعات أخرى مثل النشاط المناخي أو الحركات المناهضة للعنف المسلح.

وتقول ديالا شماس محامية رفيعة المستوى في مكتب المدعي العام الأمريكي: “لم يعد بإمكان المدافعين والباحثين الذين يعملون في مجالات الأمن القومي والحريات المدنية والقضايا الإنسانية تجاهل الأصول والاستخدامات المناهضة للفلسطينيين للعديد من القوانين والسياسات التي يهتمون بها”.

وأضافت: “في عام 2024، من الواضح أن تجاهل فلسطين في هذا العمل لم يعد خيارا”.