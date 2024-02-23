فقدت والدتها بخان يونس.. الطبيبة “البطلة” أميرة العسولي محاصرة داخل مستشفى في غزة

وطن – كشفت مصادر إعلامية أن الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي صاحبة الموقف الذي وصف بالبطولي في غزة والتي أنقذت حياة شاب داخل القطاع محاصرة منذ أيام في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بلا كهرباء ولاماء.

ومنذ أيام لا تزال العسولي محاصرة في المستشفى داخل خان يونس فيما أعلن زوجها أنها فقدت والدتها دون أن تتمكن من رؤيتها.

وعبر حسابها في فيسبوك قالت الطبيبة الفلسطينية حول حصارها: “السلام عليكم.. معكم الدكتورة أميرة العسولي.. محاصرون في مستشفى ناصر بلا كهرباء ولا ماء حتى للاستخدام”.

وأضافت عن وفاة والدتها: “أمي تم نقلها من عناية ناصر إلى عناية الأوروبي حسب آخر أخبار ولا أعلم عنها شيئاً. من يستطيع المساعدة لا يوجد عندي إنترنت وشبكة هوت سبوت”.

وفاة والدة أميرة العسولي

وأردفت الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي تعديلاً عن منشورها: “تعديل.. بعد ما كتبت المنشور راح النت وعرفت أن أمي توفيت.. يا الله أمي توفيت وأنا مش عارفة وين وصل الحال فينا فرجك يا الله”.

وفي الأيام الماضية نالت الطبيبة الفلسطينية شهرة واسعة أثناء تحديها لقناصة الاحتلال والمغامرة لإنقاذ شاب تم قنصه في ساحة المستشفى.

وكانت صفحات فلسطينية قد تداولت ضمن منصات التواصل مقطع فيديو وثق الموقف البطولي للطبيبة وأظهرها وهي تركض منحنية الظهر، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من بوابة المجمع الداخلية نحو الخارج لإنقاذ شاب أصابه رصاص قناص إسرائيلي وبقي ينزف وهو ملقى على الأرض.

ورغم نزوحها عن منزلها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في بلدة عبسان الجديدة، شرق مدينة خان يونس إلا أن الطبيبة العسولي تواصل عملها بلا انقطاع.

شجاعة ملفتة عند طبيبة أنقذت شاباً أصيب برصاص القناص الإسرائيلي عند بوابة مستشفى ناصر في خانيونس بغزة#GazaHolocaust #GazaGenocide pic.twitter.com/veue857MII — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 10, 2024

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت في بيان “قوات الاحتلال تطلق النار الكثيف باتجاه بوابات ومباني وساحات مجمع ناصر الطبي” مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تعجز “عن الحركة بين مباني المجمع جراء الاستهداف”.