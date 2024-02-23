حقيقة إلغاء كأس السوبر السعودي لهذا الموسم (فيديو)

وطن- حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم الأنباء التي تتحدث عن إلغاء أو تأجيل مسابقة كأس السوبر السعودي 2023-2024، بسبب ضغط المباريات للموسم الجاري.

وقال الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد الإعلان عن تأجيل بطولة كأس السوبر السعودي، وهو ما يعني أن بطولتين سوبر في موسم أمر غير معتاد عليه”.

حقيقة إلغاء كأس السوبر السعودي

من جهته، علق الاتحاد السعودي لكرة القدم على أخبار إلغاء أو تأجيل بطولة كأس السوبر السعودي، ” قرار لجنة المسابقات بشأن تأجيل موعد كأس السوبر السعودي، جاء بسبب التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي في مباريات دور ال16 دوري أبطال آسيا لهذا الموسم”.

كما وختم الاتحاد، ” اللجنة تعمل مع الأطراف ذات العلاقة على تحديد موعد بديل مناسب وفقاً لمتغيرات جدول مباريات لدوري أبطال آسيا“.

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مباريات كأس السوبر السعودي

ويضم بطولة السوبر السعودي لهذا الموسم الهلال والنصر والاتحاد والوحدة، حيث من المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 27 من شهر فبراير الماضي وحتى الأول من شهر مارس القادم، إلا أنه تم تأجيل البطولة إلى إشعار آخر.

عبد الرحمن الحميدي:

حسب معلوماتنا قد يتم تأجيل بطولة السوبر السعودي للموسم القادم في حال تعثر الحصول على توقيت مناسب، وقد يكون في الموسم القادم بطولتي سوبر… وحسب بحثنا الأمر بالغ الصعوبة مع زحمة الروزنامة الحالية@A_AlHameedi

#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/1He6JxJUMf — SSC (@ssc_sports) February 19, 2024

ويعتلي فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي الممتاز روشن برصيد 56 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن الوصيف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة للموسم الجاري.