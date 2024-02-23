الهلال والاتحاد في قمة عربية مرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024

وطن- ضرب وصيف النسخة الماضية الهلال السعودي أمام نظيره اتحاد جدة، موعداً في قمة عربية مرتقبة من منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 القادمة.

ونجح فريق الهلال من حجز بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد فوزه الثمين على سباهان الإيراني بثلاثية مقابل هدف وحيد.

مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا

وسجل ثلاثية الهلال السعودي في مرمى منافسه سباهان الإيراني، سالم الدوسري في الدقيقة ال76 وروبن نيفيز في الدقيقة ال82 وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة ال90+7.

كما وأحرز الفريق المنافس سباهان الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب فرشاد زاده في الدقيقة ال78.

– 🎥 دوري ابطال اسيا | الهلال 3 × 1 سباهان | اهداف اللقاء بصوت خليل البلوشي HD@khalilalbalush1 pic.twitter.com/w8GoGMwQlY — 𝐒𝐀𝐀𝐃 𝐀𝐋𝐐𝐀𝐇𝐓𝐀𝐍𝐈 🇸🇦 ‏‎‏ (@Alqahtani_1965) February 22, 2024

وشهدت المباراة طرد نجم فريق سباهان الإيراني سيافاش يزادني بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ال71 من عمر زمن المباراة.

اقرأ أيضاً:

قمة الهلال والاتحاد

وتأهل فريق اتحاد جدة على حساب منافسه نافباخور الأوزبكي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وسجل هدفي اتحاد جدة السعودي في مرمى الفريق الأوزبكي نافباخور عبد الرزاق حمد الله مع نهاية أحداث الشوط الأول عند الدقيقة ال45+6 وهدف بطريق الخطأ من لاعب نافباخور توما تاباتادزي في الدقيقة ال87.

– 🎥 دوري ابطال اسيا |

الاتحاد 2 × 1 نافباخور | اهداف اللقاء بصوت حسن العيدروس HD pic.twitter.com/Thwezd68Pg — 📊 اتحادي كونان | المونديالي🏆 (@ittiConan) February 22, 2024

وجاء هدف فريق نافباخور الوحيد للفريق في المباراة، بطريق الخطأ من النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجله في شباك مرماه عند الدقيقة ال25.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق نافباخور الأوزبكي بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ال90+8 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وسيلتقي الهلال والاتحاد في منافسات الدور القادم من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، الجمعة، في خامس من شهر مارس/ أذار القادم، بعد قمة كروية بينهما على صعيد مسابقة الدوري السعودي الممتاز روشن.