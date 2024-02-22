بهجت صابر يتصدر التريند بفيديو الاشتباك مع أسرة لواء.. ما سبب الاحتفاء به؟

وطن – ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو (تتحفظ وطن على نشره لكونه يتضمن عبارات غير لائقة) يوثق اشتباكًا بين الناشط المصري المعارض بهجت صابر وأسرة أحد اللواءات المصريين.

وكان بهجت صابر يظهر في بث مباشر في أحد شوارع الولايات المتحدة قبل اندلاع الاشتباك مع أسرة اللواء المصري وتحديدًا سيدة وعدد من أبنائها.

وقالت أسرة اللواء، لبهجت صابر إنه لو كان في مصر لجرى اعتقاله أو حتى قتله، وسط احتداد السجال فيما بينهم.

ورغم التداول الكبير لهذا المقطع إلا أنّه مقطع قديم، حيث تعود الواقعة لأكثر من عام.

وانتقد سياسيون ومعارضون وناشطون، سلوكيات أبناء وزوجات ضباط الشرطة في مصر باعتبار أنهم فوق القانون.

سبب الاحتفاء بفيديو بهجت صابر

وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، إن سبب الاحتفاء بهذا الفيديو هو أن هناك دولة قانون (الولايات المتحدة) لا يمكن تجاوزه.

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وأضاف أن التلاسن أمر ممكن في الولايات المتحدة غير أن التشاجر بالأيدي يعني الدخول في منطقة محظورة، موضحًا أن الجمهور احتفى بالواقعة نظرًا لسيادة دولة القانون وأن الجميع سواسية.

وأشار إلى أنه في مصر يمكن لهذا اللواء أن يزج بالأبرياء في السجون عن طريق مكالمة هاتفية لكن في الولايات المتحدة شوهد أبناؤه وهم في حالة عجز.

واعتبر هيثم أبو خليل أن هذا الأمر يتطلب تدقيقا وبحثا مفصلا عن سبب الوصول لهذه المرحلة.