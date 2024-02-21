مرافعة ياسمين موسى تريند.. من هي وهل تربطها أي صلة بعمرو موسى؟

وطن – لفتت المرافعة المصرية الشفهية التي قدمتها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، أنظار النشطاء وتصدر اسمها محركات بحث جوجل.

وبحسب ما يتوفر من معلومات عن ممثلة مصر أمام “العدل الدولية” فإن ياسمين موسى حاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، وتعمل مستشارة قانونية بمكتب وزير الخارجية سامح شكري.

📌بنت #مصر

💥حفيدة الملكات❤🤍🖤

سيادة المستشارة ياسمين موسي ممثلة مصر امام المحكمة الدولية بتغسل اسرائيل في دقيقه و نص 🇪🇬 pic.twitter.com/OK1jHuGcQm — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) February 21, 2024

وفي مرافعتها اليوم أمام محكمة العدل الدولية أكدت ياسمين موسى، أن المذابح والمجازر الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، على نحو أودى بحياة أكثر من 29 ألف مدني، وقرابة مليونين و300 ألف نازح، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

هل تربطها أي صلة بعمرو موسى؟

اسم ياسمين موسى تسبب بأن ربط نشطاء في تعليقاتهم بينها وبين وزير خارجية مصر الأسبق عمرو موسى، حيث تساءل البعض إن كانت ابنته أو قريبة له.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”بصراحة مرافعة ياسمين موسي في العدل الدولية حاجة تشرف وتأكد ان عندنا كوادر غير العاهات اللى بنشوفها.”

وتابع متسائلا:”لكن فيه سؤال هل هى ابنة وزير الخارجية المخضرم عمرو موسى أو من أقاربه؟”

نفس السؤال كرره الكثيرون بسبب التشابه في الإسم، لكن المعلومات المتاحة تؤكد أن الدكتورة ياسمين موسى لا علاقة لها بعمرو موسى، وزير الخارجية المصري بعهد حسني مبارك، لا من قريب ولا من بعيد.

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من هي ياسمين موسى؟

وبحسب صفحتها الرسمية على “لينكد إن” فقد تخرجت ياسمين من كلية العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، كما حصلت على الماجستير في القانون الدولي الإنساني من ذات الجامعة.

ياسمين موسى التي لاقت مرافعتها أمام “العدل الدولية” إشادة واستحسان المصريين، حاصلة على ماجستير في القانون الدولي من لندن، كما حصلت على الدكتوراه من جامعة “كامبريدج”.

🇪🇬المصرية د.ياسمين موسى

المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ماشاءالله

صورة مشرفة لبلدها مصر العظيمة لا مكياج ولا تكلف في الهندام

ولا اكسسوارات ملفتة للنظر ولا حتى ابتسامة تضيع تركيز المستمع لها علم وثقافة وفصاحة لغوية وحضور يفرض على الكل احترامه هؤلاء هم المصريون pic.twitter.com/KCC4kWpAjA — عهود-كويتية وبحب مصر (@Attractive4Ever) February 21, 2024

وتدرجت المستشارة القانونية المصرية في عدة مناصب منها مستشار المنظمات غير الحكومية، والحكومية في سياق قضايا نزع السلاح، والأمن الدولي.

ومثلت ياسمين موسى البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف من أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2022.

كما عملت ياسمين موسى أستاذا مساعدا زائرا في القانون الدولي في مجال المياه والبيئة، وأستاذ محاضر في القانون الدولي الإنساني، ومحاضر في مركز القاهرة الإقليمي لحل النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا.

مرافعة ياسمين موسى أمام “العدل الدولية”

وشددت ممثلة مصر خلال مرافعتها التي خطفت الأضواء، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة لا تزال مستمرة في ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.

ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: الفلسطينيون يتعرضون منذ 75 عامًا للتهجير والعقاب الجماعي#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/0WisQ4VBY1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2024

ياسمين موسى وصفت هذا الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر بالكارثي الذي امتد ليشمل الضفة الغربية.

حيث أوضحت أنه تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل.

وتابعت ياسمين موسى في مرافعتها أمام العدل الدولية أن هذا يأتي فضلاً عن توسع سياسات حكومة الاحتلال في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.