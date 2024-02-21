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الكابتن عمرو شوقي من مدرب كرة قدم إلى بائع حلوياتٍ للنازحين في رفح (شاهد)

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وطن- الكابتن الفلسطيني وصناع المحتوى عمرو شوقي، أجبرته ظروف الحرب الصعبة والواقع المأساوي إلى تغيير مهنته الأساسية كمدرب كرة قدم وصناع للمحتوى عبر منصة اليوتيوب، إلى بيع الحلوى للنازحين في أحد شوارع مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يقول الكابتن الفلسطيني عمرو شوقي في مقابلة صحفية مع قناة الشرق للأخبار، بعد نزوحه برفقة عائلته إلى مدينة رفح جنوب القطاع، ” كان لازم أعمل في بيع الحلوى حتى أتمكن من إعالة أسرتي”.

عمرو شوقي من مدرب كرة قدم إلى بائع للحلوى في رفح

وأضاف الكابتن شوقي، ” كان عرسي في السابع من شهر أكتوبر الماضي، أي أول يوم في الحرب، ما كنت لحالي صار عندي زوجة”.

وختم، ” كنت أبيع الفستقية واللوزية والسمسمية واليوم ببيع كلاج”.

ويعيش نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني في مدينة رفح نزحوا من المناطق الشمالية ومدينة غزة وخانيونس،  للجوء إلى تلك المدينة الصغيرة الحدودية مع دولة مصر، نتيجة القصف العشوائي المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

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ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والنزوح القسري للمدنيين الفلسطينيين، منذ إعلان حربه على غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3 ألاف مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء في أماكن متفرقة من قطاع غزة، وفق الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، قد بلغت نحو 29 ألف شهيد فلسطيني ويزيد جلهم من المدنيين وأصيب نحو 69 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو 8 ألاف في عتاد المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي وشح الإمكانيات لدى رجال الدفاع المدني والإنقاذ في إخراجهم، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى الآن.

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