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كمين في خانيونس .. منزل يحترق على رؤوس قوة إسرائيلية بعد ضربه بقذيفة “RPG”

بقلم
قوة إسرائيلية وقعت في كمين محكم في خانيونس جنوبي قطاع غزة أمس الاثنين بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى احتراق المنزل واحتجازهم داخله.

وطن – قالت القناة الـ14 الإسرائيلية صباح الثلاثاء، إن قوة إسرائيلية وقعت في كمين محكم في خانيونس جنوبي قطاع غزة أمس الاثنين بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة “RPG – آر بي جي”، مما أدى إلى احتراق المنزل واحتجازهم داخله.

وذكرت القناة أنّ الجنود علقوا في المنزل الذي التهمته النيران، وقام قائد دبابة كانت في الجوار بهدم جزءٍ من المنزل ليتمكن الجنود من الصعود على متنها .

كمين خانيونس .. “خطير وصعب”

وأضافت القناة أن عملية إنقاذ الجنود الإسرائيليين الكمين كانت صعبة، لكن انتهت بنجاتهم.

من جانبه قال موقع “كود كود” صوف الحدث الأمني بـ”الخطير والصعب” وهناك جنود قتلى، دون إعلان رسمي حتّى الآن .

قوة إسرائيلية وقعت في كمين محكم في خانيونس جنوبي قطاع غزة بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة "آر بي جي"
من معارك كتائب القسام – استهداف آلية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105

يأتي ذلك وسط تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار الاشتباكات في خانيونس، بينما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك تقديرات داخل الجيش والقيادات الأمنية بقرب انتهاء العملية البرية في خانيونس، وبقرب حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة.

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وذكرت مصادر صحفية وميدانية، صباح الثلاثاء، أنّ المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، والذي يشهد بالتزامن قصفاً عنيفاً.

هذا وأقرّ جيش الاحتلال الثلاثاء، بمقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد جنوده القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 575.

مقتل جندي من جيش الاحتلال في غزة
جنود جيش الاحتلال خلال معارك مع المقاومة في غزة

وأمس الإثنين، قاالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت بقذيفتين قوة إسرائيلية من 15 جنديا تحصنوا في منزل غرب خان يونس، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام عن قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وعرضت كتائب القسام توثيقاً لعملية نفذتها بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، يظهر استهداف طائرة استطلاع من طراز “هيرمز 900” بصاروخ “سام 7” جنوب غرب مدينة غزة.

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قوة إسرائيلية وقعت في كمين محكم في خانيونس جنوبي قطاع غزة أمس الاثنين بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى احتراق المنزل واحتجازهم داخله.

كمين في خانيونس .. منزل يحترق على رؤوس قوة إسرائيلية بعد ضربه بقذيفة “RPG”

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