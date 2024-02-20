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شاهد ما فعلته الأمواج بمذيعة “سي إن إن” على متن قارب الداو في سلطنة عُمان

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مذيعة cnn على قارب الداو في سلطنة عمان

وطن – بثت قناة “سي إن إن” مشاهد لما حدث مع مذيعتها على متن قارب الداو التقليدي في سلطنة عُمان.

وقالت المذيعة إن البحار العماني صالح الجابري دعاها لخوض رحلة بحرية في المياه المحيطة بالعاصمة مسقط.

وتحدثت عن صالح الجابري قائلة إنه يتمتع بارتباط عميق بالبحر، فهو بحار خدم طوال حياته في البحرية العمانية، موضحة أنه في 2010 تولى قيادة “جوهرة مسقط” وهو قارب داو شراعي تقليدي مصنوع يدويا كهدية من سلطنة عمان إلى سنغافورة.

وحصلت مذيعة “سي إن إن” على تجربة البحر المفتوح، وظهرت في حالة شغف وحماسة كبيرة مع قدوم أمواج كبيرة وهي تهز القارب بشدة.

وواجهت مذيعة “سي إن إن” صعوبة في الوقوف على متن القارب بسبب الأمواج وكانت تسقط أرضًا أكثر من مرة.

وقارب الداو الشهير يُنظر إليه بأنه سرّ النجاح البحري في سلطنة عُمان.

قارب الداو
قارب الداو التقليدي في سلطنة عمان

وكانت المراكب الشراعية، التي تُصنّع بدقّة على يد حرفيين بارعين، بمثابة شريان الحياة لطرق التجارة التاريخية في السلطنة.

السفن الخشبية صناعة تقليدية عريقة في سلطنة عمان

وصناعة السفن الخشبية التقليدية من أقدم الصناعات في سلطنة عمان، و يرجع ذلك إلى موقع السلطنة الساحلي الفريد حيث تحيطها المياه بها من كل جانب، فهي تطل على بحر عمان من الشمال، وبحر العرب جنوبا.

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وتمتلك السلطنة أطول السواحل البحرية بطول يمتد إلى أكثر من 3000 كيلو متر.

كما عرف العمانيون بتاريخهم البحري العريق واسفارهم حيث وصلوا إلى جنوب القارة الإفريقية، وإلى شمال شرق آسيا في الهند والصين.

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مذيعة cnn على قارب الداو في سلطنة عمان

شاهد ما فعلته الأمواج بمذيعة “سي إن إن” على متن قارب الداو في سلطنة عُمان

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