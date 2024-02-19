عائض القرني سكت عن مذابح غزة وخرج “يطبّل” لولي العهد ومغردون يجلدونه (فيديو)

وطن – متجاهلاً حوالي 100 ألف شهيد وجريح في غزة، خرج الداعية السعودي عائض القرني، بمقطع فيديو “تطبيلي”، للنظام السعودي؛ بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق 22 من فبراير كل عام.

وظهر عائض القرني، في الفيديو الذي نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ، لمناسبة “يوم التأسيس السعودي“، وهو يرتدي العقال الأميري المقصّب، متشبها بالملك السعودي الراحل عبدالعزيز آل سعود (مؤسس السعودية الحديثة وأول ملوكها)، علماً أنّ الداعية لا يرتدي العقال أساساً.

وقال “القرني” في المقطع: “تحية لقيادتنا الممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد قائد التغيير الأمير محمد بن سلمان، وتحية للشعب السعودي العظيم .. نعيش ذكرى التأسيس ، تأسيس الدولة .. دولة التوحيد والوحدة .. اجتمعنا بعد فرقة واتفقنا بعد اختلاف ..”.

وشنّ مغرّدون على منصة إكس، هجوماً لاذعاً على الداعية السعودي عائض القرني، ووصفوه بـ”المطبل الساقط في بحر النفاق”. حسب قولهم

وفي هذا السياق، غرّد حساب “نحو الحرية” بالقول: “أسهل شيء في الحياة أن تكون مطبلاً، والصعب أن تكون رجلاً ذو مبادئ وثوابت فهذه لا تتسنى للجميع”.

أسهل شيء في الحياة أن تكون مطبلاً، والصعب أن تكون رجلاً ذو مبادئ وثوابت فهذه لا تتسنى للجميع. pic.twitter.com/4qm6LBhuyW — نحو الحرية (@hureyaksa) February 19, 2024

بينما غرّد الكاتب المعارض تركي الشلهوب: “والتطبيل للحاكم الطاغية وتبرير جرائمه وظيفتنا”.

والتطبيل للحاكم الطاغية وتبرير جرائمه وظيفتنا. https://t.co/1WvKq40fJR — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 18, 2024

“ألا تبكي على حالك!”

أما د.بن سعيد فغرّد: “ماذا عن الأقصى وغزة يا شيخ..!!. ماذا حصل؟؟ أليس هذا هو الوقت المناسب..!!. لماذا غبت وغابت أمثالك عن المشهد وكأن الأمر لا يعنيكم؟؟”.

وأضاف: “اليست كارثة يا شيخ أن تكون الممثلة” ماريا لارسون“ السويدية والممثلة ” ألبا فلوريس“ الإسبانية وغيرهم أكثر اهتمام منك وأكثر تضامن على أطفال غزة المسلمين الضعفاء.. يا أسفاه..!! الا تبكي على حالك..؟؟”.

وتابع: “نصيحة لوجه الله لربما اتخذها حجة عليك إلى يوم القيامة.. وستتذكر كلمة بن سعيد العبد الضعيف يوم يشخص فيه الأبصار؟؟. أين أنت مما يحصل؟ وفي ماذا استغليت مكانتك ؟؟. وماذا ستقول لرب العباد يوم المحشر؟؟. أنت تعلم ما أعلم وتذكر إني كنت أحد من كان يحضر محاضرتك ويعجب بها.. ألقي ما في عاتقك وراجع نفسك فالدنيا لا تستحق!!”.

ماذا عن الأقصى وغزة يا شيخ..!!

ماذا حصل؟؟

أليس هذا هو الوقت المناسب..!!

لماذا غبت وغابت أمثالك عن المشهد وكأن الأمر لا يعنيكم؟؟

اليست كارثة يا شيخ أن تكون الممثلة” ماريا لارسون“ السويدية والممثلة ” ألبا فلوريس“ الإسبانية وغيرهم أكثر اهتمام منك وأكثر تظامن على أطفال غزة المسلمين… — د/بن سعيد (@mohkllj12) February 17, 2024

في حين كتب “فهد”: “مع مرور الأيام… يتحول عالم السلطان لمجرّد طبل أجوف لا قيمة له مهمّته ترديد شعارات التطبيل والمديح لولي الأمر. عائض القرني مثال”.

مع مرور الأيام… يتحول عالم السلطان لمجرّد طبل أجوف لا قيمة له مهمّته ترديد شعارات التطبيل والمديح لولي الأمر.

عائض القرني مثال @Dr_alqarnee pic.twitter.com/SNBHb1RLP6 — فهد (@fahadresearch19) February 19, 2024

كما غرّد “حر”: “صورة مخزية لتضليل الناس عن حقيقة دور وصورة رجل الدين الداعية المستأمن لإيصال وتبليغ رسالة الدين. يتعمد هذا المسخ المنتكس عايض القرني تشويه هذا الدور لرجل العلم الديني”.