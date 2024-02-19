“شيخ قبائل سيناء يهدد بذبح أي فلسطيني يعبر الحدود”.. قصة الفيديو الذي فجر الجدل

وطن – ضجت مواقع التواصل مؤخرا بمقطع فيديو لجزء من حلقة من برنامج “على مسؤوليتي” للإعلامي الموالي لنظام السيسي أحمد موسى، وظهر فيه شخص يحمل صفة “شيخ قبائل سيناء ” وهو يهدد فيه بذبح الفلسطينيين إن دخلوا سيناء ومصر، ليتبين أن الفيديو الذي فجر الجدل قديم ولا علاقة له بالأحداث الحالية إطلاقا.

وخاطب الشيخ الذي تبين أن اسمه “عيسى الخرافين” ويلقب بـ”شيخ مشايخ قبائل سيناء” خبير عسكري مصري برتبة لواء كان في الحلقة المذكورة قائلاً :” لو يطب بأرضي أي مخلوق فلسطيني لأذبحه من هنا –وأشار إلى عنقه-

وهنا تدخل أحمد موسى وكأنه يتحدث عن سيناء كدولة أخرى منفصلة عن مصر :” لن تسمحوا” فرد عليه الشيخ الموتور:”أبداً لن نسمح أبداً”.

“لو يطب أرضي أي مخلوق فلسطيني إلا أدبحه”.. تهديد من شخص يحمل صفة “شيخ قبائل سيناء” قدمه المطبلاتي الإعلامي أحمد موسى، ويهدد بذبح الفلسطينيين إن دخلوا سيناء ومصر.. ما رأيك؟ pic.twitter.com/xHohNeYwPI — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) February 18, 2024

الفيديو قديم وهذه حقيقته

ليتبين أن مقطع الفيديو ليس بجديد بل يعود إلى سنوات سابقة، وأشارت منصة “متصدقش” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة إلى أن أصل الفيديو يعود إلى 11 فبراير 2018.

وهو جزء من فقرة حوارية من حلقة لبرنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه المذيع أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد”.

📌 فيديو منتشر بشكل كبير على موقع إكس، يظهر فيه #عيسى_الخرافين المعروف إعلاميًا باسم “شيخ مشايخ قبائل سيناء”، في لقاء إعلامي، ويقول: “سيادة اللوا لو يطُب أرضي أي مخلوق فلسطيني عندي لادبحه من هنا، وأهل سينا زيي كمان”، وعَلّق ناشر الفيديو: “…يقول المثل المصري”أسمع كلامك أصدقك… pic.twitter.com/M92buWCBqd — متصدقش (@matsda2sh) February 13, 2024

وجاء انتشار الفيديو القديم مع أنباء تشير إلى مخططات لتهجير أهالي غزة إلى سيناء بمساعدة نظام السيسي، بماركة دولية ومكاسب سيجنيها النظام المخنوق بأزماته الإقتصادية.

ووفق منصة التحقق من صحة الأخبار وتفنيد الشائعات “متصدقش” فقد أظهر الفيديو “عيسى خرافين” المعروف إعلامياً بـ”شيخ مشايخ قبائل سيناء”، والخبير العسكري الراحل اللواء طلعت موسى، والكاتب هاني لبيب عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، وكانوا يتحدثون عن العملية الشاملة في شمال سيناء 2018 وقت عرض الحلقة.

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مخطط قديم

وسأل موسى الخبير العسكري عن كيفية الرد حول ما يُثار بأن إبعاد أهالي شمال سيناء من بعض المناطق الحدودية بشمال سيناء، في إطار أعمال مكافحة الإرهاب، في إطار التمهيد لتسليم تلك الأراضي لفلسطينيين ضمن صفقة القرن. مما يشير إلى أن سيناريو تهجير الفلسطينيين مخطط صهيوني بدأ قبل عملية ” طوفان الأقصى” بسنوات.

ورد الخبير العسكري بأن “الفلسطينيين لهم أرضهم اللي يجب ألا يتنازلوا عنها أبدًا”.

وزعم أن “جماعة الإخوان -وقت توليها الحكم- قبلت بالاتفاق مع حماس بالتنازل عن 700 كيلو متر من الشيخ زويد و رفح، وإسرائيل شجعتهم بـ 700 كيلو متر في صحراء النقب”.

صفقة القرن

وبحسب المصدر ذاته تدخل الخرافين شيخ قبائل سيناء في الحوار، قائلًا: “والله يا سيادة اللواء لو يطُب أرضي أي مخلوق فلسطيني لادبحه.. دي أرض الشهداء.. لن نسمح أبدًا”.

ما يعني أن حديث الخرافين كان ردًا على الحديث عن “صفقة القرن” وما أُشيع حينها عن إعطاء الفلسطينين أراضي في سيناء وليس عما يجري الآن في السر والخفاء.

ويشير مصطلح “صفقة القرن” إلى صفقة تطبيع كانت ترغب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فرضها لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وقيل في تقارير مختلفة أن “الصفقة” تتضمن تنازل مصر عن جزء من أراضي سيناء في إطار إقامة الدولة الفلسطينية. وانتهت الصفقة بتغير الإدارة الأمريكية.