رغم “الرفض المعلن”.. نتنياهو يفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية بشرط يتعلق بالسعودية (تفاصيل)

وطن – يفكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في التسليم بحكم الأمر الواقع بالنية الأمريكية للاعتراف بدولة فلسطينية مقابل اختراق تاريخي مع السعودية عبر التطبيع مع المملكة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي مطلع على التفاصيل، قوله إنه بحسب مقترح الإطار، فإن الأمريكيين يعترفون كطرف واحد بدولة فلسطينية، فيما إسرائيل تعارض وتوضح أن اتفاقا دائما يتضمن دولة فلسطينية لا يبحث إلا بمفاوضات مباشرة.

ويستهدف التسليم بالخطوة الأمريكية إحداث اختراق سياسي تاريخي مع السعودية.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قد نشرت قبل أيام، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في غضون بضعة أسابيع.

وواجهت هذه الخطوة انتقادا شديدا من جانب وزراء كثيرين في حكومة الاحتلال بدعوى أن إقامة دولة فلسطينية تعرض إسرائيل للخطر بعد هجوم 7 أكتوبر.

غير أن نتنياهو عقب بتأخير وبشكل منضبط على الخطوة التي تفكر فيها واشنطن. ولم يتحدث في الموضوع على مدى كل يوم الخميس. وفي الليلة التي بين الخميس والجمعة فقط نشر مكتبه ما قاله في الموضوع في جلسة الكابينت.

وكرر نتنياهو، الأحد، ما قاله في إحاطة للصحافيين، مشددا على أن “إسرائيل ترفض رفضا باتا إملاءات دولية في موضوع التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. مثل هذه التسوية لن تتحقق إلا في مفاوضات مباشرة بين الطرفين، بدون شروط مسبقة.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، معتبرًا أن مثل هذا الاعتراف في هجوم 7 أكتوبر يمنح جائزة هائلة لما سماه “إرهابًا لم يشهد له مثيل” ويمنع كل تسوية مستقبلية للسلام.

لماذا تأخر رد نتنياهو؟

وشرح مصدر سياسي، أن التأخير في رد نتنياهو، والصيغة المحدودة التي تم اختيارها يعبران عن التفاهم الذي تبلور مع الإدارة الأمريكية والذي في إطاره وإن كان نتنياهو يعرب عن المعارضة للاعتراف أحادي الجانب، إلا أنه سيعرب عن موافقته على مفاوضات مع الفلسطينيين على تسوية مستقبلية وبدون شروط مسبقة.

ومن خلال هذه الصياغة، يأمل نتنياهو في أن يتمكن الأمريكيون من إقناع السعوديين بأن إسرائيل اجتازت شوطا هاما في المسألة الفلسطينية.

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ومقابل ذلك يكون استعداد الرياض لاعتراف تاريخي بإسرائيل.

يشار إلى أن نتنياهو لم يقرر نهائيا بعد في هذا الاتجاه لكنه يدرسه بجدية مع الوزير رون ديرمر الذي يقوم عنه بالمحادثات مع الأمريكيين.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل عارضت على مدى عشرات السنين نية دول في الغرب الاعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية، لأن هذا الاعتراف يشكل جائزة للفلسطينيين ويقلل من رغبتهم في إجراء مفاوضات مع إسرائيل، وذلك لأن الأسرة الدولية على أي حال تنتزع منها تنازلات من طرف واحد.

وأفاد مصدر سياسي، بأنه إذا خرجت الخطوة الأمريكية إلى حيز التنفيذ فإن معناها سيكون ضربة سياسية قاسية.

وأشار إلى أن دولا غربية عديدة ستسير في أعقاب واشنطن وتعترف بدولة فلسطينية. ومع ذلك فإن هناك أهمية كبيرة لصيغة الاعتراف إذا ما حددت ما هي الأراضي الإقليمية والعاصمة لتلك الدولة، والمسيطرة في مجالها الأمني وجوانب أخرى.