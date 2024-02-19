الرئيسية » تقارير » حقيقة صورة الرجل “شبيه السنوار” المعتقل في غزة!

حقيقة صورة الرجل “شبيه السنوار” المعتقل في غزة!

بقلم

وطن – نشرت منصات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل قالت إنه “شبيه يحيى السنوار” -قائد حركة حماس في غزة-، بعد اعتقاله داخل القطاع على يد جنود الجيش الإسرائيلي.

ويظهر في الصورة رجل فلسطيني مقيداً وعارياً على كرسي، ويخضع للتحقيق من قبل جندي إسرائيلي، بشعر رأس أبيض مشابه لقائد حماس في غزة يحيى السنوار، الذي تعتبره اسرائيل المطلوب الأول لديها في الحرب الحالية على القطاع.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لموقع القناة الـ12 العبرية، إنّ الشخص في الصورة، التي فعلاً تم التقاطها في الأسابيع الأخيرة، ليس يحيى السنوار بل ناشط آخر. كما ادّعى

معتقل فلسطيني اعتقله جيش الاحتلال في غزة يشبه يحيى السنوار وفق منصات اسرائيلية
معتقل فلسطيني اعتقله جيش الاحتلال في غزة يشبه يحيى السنوار وفق منصات اسرائيلية

وحتى اليوم، فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوصول إلى قائد حماس في غزة يحي السنوار، الذي يعتبره المسؤول الأول عن هجوم عملية طوفان الأقصى الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الثالث عشر من فبراير الجاري، نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي مقطع فيديو ادعى أن يحيى السنوار يظهر فيه داخل نفق، وهو “يفر” مع 3 من أولاده وإحدى زوجاته وشقيقه إبراهيم السنوار. بحسب المزاعم الاسرائيلية

وصورت اللقطات بالأبيض والأسود، ولا تظهر وجه الرجل الذي ادعى الجيش الإسرائيلي أنه يحيى السنوار، حيث كان يسير خلف الآخرين داخل النفق المفترض.

  • اقرأ أيضاً: 
ضابط إسرائيلي وعد زوجته بالتقاط صورة مع جثة السنوار في خانيونس فعاد جثةً لها! (صور)
إسرائيل نجحت في القبض على “حذاء” السنوار وإنجاز كبير لتل أبيب (فيديو)

في السياق، قالت حركة حماس إن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت حول وجود خلافات داخل قيادة الحركة والبحث عن بديل لقائدها في قطاع غزة يحيى السنوار، كلام فارغ وحرب نفسية مكشوفة.

القيادي يحيى السنوار
قائد حماس في غزة يحيى السنوار

وفي تصريح صحفي وزعته الحركة، أفاد المصدر (الذي لم يذكر اسمه)، بأن “محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والمجاهد (يحيى) السنوار، سخيفة وهدفها رفع معنويات جيشهم وكيانهم المنهارة”.

كما شدد المصدر على أن فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية.وفق الجزيرة 

وأمس الأحد، قال وزير جيش الاحتلال في تصريحات صحفية إن حماس لا تثق في قادتها، وهذا واضح جدا، وفرع حماس في غزة لا يستجيب فلا يوجد من يمكن التحدث معه على الأرض.

بينما أضاف غالانت، أن قيادة الحركة بالخارج تبحث عن قيادة داخل القطاع بدلا من السنوار، على حد زعمه.

قد يعجبك أيضاً

عبدالرزاق حمدالله

الضربة القاضية.. المغربي حمدالله يخطف الأنظار بهدفين في دوري روشن السعودي (فيديو)

ياسر القحطاني

تغريم لاعب سعودي سابق 300 ألف ريال بسبب عبارات مسيئة.. فيديو يكشف هوية المعاقَب

غاز طبيعي إسرائيلي

في خضم الحرب على غزة.. الكشف عن صفقة اقتصادية ضخمة بين مصر وإسرائيل (تفاصيل)

بنيامين نتنياهو يفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل التطبيع مع السعودية

رغم “الرفض المعلن”.. نتنياهو يفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية بشرط يتعلق بالسعودية (تفاصيل)

حقيقة صورة الرجل “شبيه السنوار” المعتقل في غزة!

قمع الأسرى الفلسطينيين

اعتقلوا في 7 أكتوبر.. قناة إسرائيلية تكشف عن تعذيب قاس يتعرض له الأسرى الفلسطينيون

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior