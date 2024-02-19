تفاصيل عمليات نوعية للحوثيين.. استهداف سفينة بريطانية وإسقاط طائرة أمريكية

وطن – كشف المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع، عن عمليات جديدة نفذتها الجماعة ضد بريطانيا والولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وقال سريع في بيان، إن قواتهم البحرية نفّذت عملية عسكرية نوعية، استهدفت السفينة البريطانية في خليج عدن “RUBYMAR” بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأضاف أن العملية أدّت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل، وأنه نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن.

وأشار سريع، إلى أن قواتهم حرصت خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان.

إسقاط طائرة أمريكية

وفي الحديدة، أعلن سريع أن الدفاعاتُ الجويةُ تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بـ”مهام عدائية ضد اليمن لصالح الكيان الصهيوني”.

وتابع سريع: “القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على الموقف المساند للشعب الفلسطيني”.

تعهد حوثي بمواصلة العمليات

وشدد المتحدث العسكري للحوثيين، على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة.

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سفن تعيد تعريف نفسها

وكانت بيانات ملاحية قد أظهرت أكثر من 20 سفينة شحن في البحر الأحمر وخليج عدن تضع في بياناتها عبارات تنفي صلتها بإسرائيل وبريطانيا وأمريكا، حتى لا تتعرض لاستهداف من الحوثيين.

وتنوعت العبارات الموضوعة بين “لا علاقة لنا بإسرائيل أو أمريكا أو المملكة المتحدة” أو “لا ارتباط بإسرائيل” أو “كل الطاقم صيني” أو “الطاقم روسي”.

وثمانية من هذه السفن تابعة لشركات يونانية، بالإضافة إلى أربع سفن تابعة لشركات صينية، ثلاثة تابعة لشركات في هونغ كونغ، كما أن ستة من الرحلات المرصودة خرجت من الصين.