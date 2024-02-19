الحوثي يكشف هوية سفينتين أمريكيتين استهدفتهما الجماعة في خليج عدن

وطن – كشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، الاثنين، عن تفاصيل عمليات جديدة نفذتها عناصر الجماعة اليمنية ضد القوات البريطانية والأمريكية بالبحر الأحمر.

فبعد إعلانه عن استهداف الجماعة لسفينة بريطانية في خليج عدن وإسقاط طائرة أمريكية في الحديدة، كشف أيضا في بيان جديد عن استهداف عناصر الجماعة لسفينتينِ أمريكيتين.

تفاصيل استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن

وفي هذا السياق قال يحيى سريع إن جماعة الحوثي نفذت عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتين، استهدفت من خلالهما سفينتين أمريكيتين في خليج عدن.

وكشف المتحدث العسكري للحوثيين عن هوية السفينتين بقوله: الأولى “سي تشامبيون Sea champion” والأخرى “نافيس فورتونا Navis Fortuna”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى:( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِـمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) صدقَ اللهُ العظيم إنتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ… pic.twitter.com/pYhfd1aINW — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 19, 2024

لافتا إلى أن عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة، وكانت الإصاباتُ دقيقة ومباشرة، حسب قوله.

وأوضح “سريع” في بيانه الذي رصدته (وطن) أن إجمالي عمليات الجماعة خلال الأربعِ والعشرين ساعةً الماضية بلغ 4 عمليات، الأولى استهدفت سفينة بريطانية وقد أسفرت العمليةُ عن إغراقها بشكل كامل.

والعملية الثانية بحسبه، استهدفت الطائرةَ الأمريكيةَ”MQ9″ في أجواءِ محافظةِ الحديدة، وذلك فضلا عن العمليتينِ الأخيرتينِ اللتين استهدفتا السفينتين الأمريكيتين بخليج عدن.

استهداف سفينة بريطانية

وفي بيان سابق قال متحدث الحوثيين العسكري، إن الجماعة وعبر قواتها البحرية نفذت عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفتْ سفينة بريطانية في خليجِ عدن.

وكشف البيان أن السفينة تدعى “RUBYMAR” وتم استهدافها بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة.

العميد يحيى سريع أكد أن إصابة السفينة البريطانية جراء الهجوم عليها “إصابة بالغة” ما أدى إلى توقفها بشكل كامل.

وتابع أنه “نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن. وحرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان.”

إسقاط طائرة أمريكية في الحديدة

كما أشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين أيضا إلى أنه في الحديدة، تمكنتِ دفاعات الجماعية اليمنية الجويةُ من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ (MQ9) بصاروخٍ مناسب “أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدِنا لصالحِ الكيانِ الصهيوني” حسب نص البيان.

وشدد العميد يحيى سريع في ذات البيان على أن جماعة الحوثي لن تترددَ في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهدافِ التي وصفها بالمعاديةِ “دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطيني” يقول البيان.

واختتم:”عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرينِ الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوانُ ويرفعَ الحصارُ على قطاعِ غزة.”