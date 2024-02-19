الأعلى أجراً.. “ماركا” تكشف عن راتب مبابي وتفاصيل عقده مع ريال مدريد

وطن- كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن قيمة ما سيتقاضاه النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد في الموسم الواحد، بعد التقارير التي أكدت رحيله عن باريس سان جيرمان وذهابه إلى صفوف الفريق الملكي الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن اللاعب كيليان مبابي وقع بالفعل مع إدارة نادي ريال مدريد قبل أسبوعين لمدة خمسة مواسم، أي حتى صيف عام 2029.

مبابي الأعلى أجراً في ريال مدريد

وتابعت، ” طلب اللاعب مبابي في اجتماعه مع رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، بأن لا يقوم بتقديم أي عروض جديدة لأنه وقع بالفعل على عقد مع نادي ريال مدريد”.

كما وأردفت، ” سيكون راتب مبابي هو الأعلى في ريال مدريد، لكنه لن يكون بعيداً عن اللاعبين مثل توني كروس ولوكا مودريتش وديفيد ألابا، إذ أنهم يتقاضون ما بين 15-20 مليون يورو”.

عقد كيليان مبابي المرتقب مع ريال مدريد : ◼️راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو سنويًّا. ◼️مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022، أي أقل من 130 مليون يورو. ◼️ستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما… pic.twitter.com/HQVC3FfzL1 — عبدالرحمن أنيس (@abdulrahmananis) February 19, 2024

واستكملت، ” راتب كيليان مبابي أقل مما كان سيقدمه النادي في صيف عام 2022، حيث عرض عليه 26 مليون يورو كراتب سنوي صافي، لكن اللاعب لم يوقع آنذاك على العقد”.

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مبابي وتحقيق حلمه

وواصلت الصحيفة، ” ريال مدريد يميل إلى منح مكافآت توقيع كبير للاعبين القادمين مجاناً عن عدم دفع رسوم انتقال، حيث أن النادي اتفق مع مبابي لتخفيض المبلغ الذي كان سيدفعه قبل عامين نحو 130 مليون يورو”.

وأشارت، ” المبلغ الإجمالي الذي سيتقاضاه كيليان مبابي من الراتب والمكافأة وحقوق الصور، يمثل نصف ما سيحصل عليه اللاعب في الموسم الأخير مع باريس سان جيرمان وهو 212 مليون يورو”.

وبينت الصحيفة، أن النجم الفرنسي مبابي قد وافق على تخفيض المبلغ، من أجل تحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد.

وختمت، اللاعب كيليان مبابي مصمم على الذهاب لصفوف ريال مدريد هذ المرة، من خلال إعطاء الأولوية للجانب الرياضي على حساب الراتب الذي سيتقاضاه من إدارة النادي الملكي.

وكان الفرنسي مبابي قد رفض الموافقة على بند تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي حتى عام 2025، مما يتيح للاعب التعاقد مع أي فريق يريده نهاية الموسم بالمجان.