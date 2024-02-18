“هكذا يكون الكلام يا أردوغان”.. داود أوغلو يُحرج الرئيس بكلمات مؤثرة (فيديو)

وطن – وجه أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل، انتقادات حادة وخطاباً نارياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالباً إياه باتخاذ موقف أكثر جدية حيال جرائم إسرائيل في غزة.

وفي كلمته أمام اجتماع مجموعة الجمعية الوطنية الكبرى لحزب السعادة، قال أوغلو إن الرئيس أردوغان استخدم في أحد خطاباته عبارة “هذا أمري”.

أحمد داود أوغلو، شريك ورفيق أردوغان السابق؛ يفضح خذلان أردوغان لغزة، وانبطاحه أمام أمريكا، ومساعدته “إسرائيل” تجارياً واقتصادياً ولوجستياً. لا شك أنّ الطوفان عرّى كثير من الدول والأنظمة والنُّخب وغيرهم، إلّا أنّ أردوغان حاز نصيب الأسد.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/NcNrjRJRBR — صالح أبو عزة (@salehabuizzah) February 16, 2024

وأضاف: “إذا كنت ستكتب أمراً، فارجع إلى نتنياهو وقل: “أنا حامل رسالة السلطان عبد الحميد في وجه المشروع الصهيوني، سأقطع التجارة معكم وأغلق سماء بلادي في وجهكم.”

وتابع مكملا الخطاب الذي يجب أن ينتهجه أردوغان من وجهة نظره تجاه الاحتلال:”سأرسل مساعدات بسفني وأمطر غزة بطائراتي المروحية كالطير الأبابيل. إذا لم تتوقفوا عن هجماتكم مع اقتراب شهر رمضان هكذا يكون الكلام يا أردوغان!”.

داود أوغلو ينتقد مواقف أردوغان

وكان “أحمد داود أوغلو” انتقد في نوفمبر الماضي استمرار شحن الوقود الذي تستخدمه الطائرات الإسرائيلية من تركيا “بالعار”، وأضاف: “عار عليكم إذا كان زاد جنود إسرائيل يأتيهم من عندنا”.

وقال داود أوغلو في كلمة له خلال مؤتمر علني شارك منها مقتطفات عبر حسابه بموقع “إكس” –تويتر سابقاً- آنذاك مخاطباً أردوغان: “إن لم نكن مدينين لإسرائيل، فلماذا تستمر شحنات النفط من ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل”.

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وسبق أن طالب داود أوغلو، حكومة بلاده بفرض عقوبات صارمة على إسرائيل بسبب المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة الفلسطيني.

وجدد داود أوغلو تأكيده عبر تصريحات صحفية أدلى بها في نوفمبر 2023، على أن حركة حماس هي عبارة عن مجموعة تدافع عن أرضها ووطنها، “رافضاً تسميتها بالتنظيم الإرهابي كما يدعي الغرب”.

وأكد داود أوغلو الذي شغل منصبي وزير الخارجية ورئيس الوزراء في السابق، على وجوب اتخاذ الأمة الإسلامية مواقف حازمة تجاه إسرائيل لدفعها نحو وقف إطلاق النار وإنهاء المجازر التي ترتكبها بحق سكان قطاع غزة.