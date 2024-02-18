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ميان بنت شهاب زوجة ولي عهد عُمان توثق إجازتها في كمبوديا (شاهد)

بقلم
ميان بنت شهاب زوجة ولي عهد عُمان توثق إجازتها في كمبوديا

وطن – أطلت ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، زوجة ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق، بلقطات جديدة لفتت بها الأنظار في منصات التواصل حيث شاركت مجموعة صور لها خلال فترة إجازتها في دولة كمبوديا جنوب شرق آسيا.

وتعكس الصور الفوتوغرافية التي تنشرها ميان بنت شهاب عبر حسابها على “انستغرام” الاهتمام الأصيل بالطبيعة، حيث تمكنت من إبرازها بطريقة لافتة.

 

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ميان بنت شهاب بإطلالة جديدة

وظهرت ميان بنت شهاب بمجموعة من الإطلالات الساحرة وسط المعالم الأثرية وأحضان الطبيعة في كمبوديا جنوب شرق آسيا منها معبد تا بروهم، الذي تم بناؤه في القرن الثاني عشر.

كما تضمنت صور أخرى لها زيارتها لمعبد أنغكور وات، الذي تعتبره موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكبر هيكل ديني في العالم.

وميّان بنت شهاب، زوجة ولي العهد ذي يزن وابنة عمه، والدها هو شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد.

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وضمن لقطة ثالثة شاركتها عبر خاصية الستوري في انستغرام وأرفقتها صفحات أخرى مهتمة بأخبار زوجة ولي العهد كانت ميان بنت شهاب آل سعيد تقف فوق جسر بين أحضان الطبيعة الخلابة.

ومن المعروف عن ميان بنت شهاب آل سعيد إتقانها فن التصوير الفوتوغرافي والتصميم الداخلي، ودعمها للمشاريع الخيرية.

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