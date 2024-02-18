“مصير لبنان ودور لجمال مبارك”.. توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر صادمة (فيديو)

وطن – أثارت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، الجدل بتوقعات جديدة عن الوضع المصري بشقيه السياسي والاقتصادي، ضمن لقاء مطول لها مع قناة لبنانية كشفت فيه عن توقعاتها للكثير من الأحداث خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي المصري تنبأت ليلى عبد اللطيف خلال لقائها عبر برنامج “المجهول”مع الإعلامي “رودولف هلال” على شاشة “LBC“، بأن سيناريو لبنان سيتكرر في مصر.

وأوضحت خبيرة الأبراج اللبنانية بأن الجنيه المصري سيستمر تدهوره لفترة، مضيفة “ومن الصعب أن تسحب الدولار في مصر”.

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر

ويأتي هذا وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة تضرب الدولة المصرية، تسبب بها النظام السيسي الذي أغرق البلاد في دوامة الديون لتنفيذ مشاريع لا طائل اقتصادي منها، والهدف الوحيد ورائها هو إشباع جنون العظمة لدى رئيس النظام الحالي.

وعن الوضع السياسي المصري ذهب ليلى عبد اللطيف إلى توقع آخر خطير بوجود دور محتمل في المشهد المقبل للبلاد لجمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وقالت في حوارها مع “رودولف هلال” على شاشة “LBC” ما نصه:”جمال مبارك قد يعود لوزارة أو حكومة بمباركة الرئيس السيسي.”

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توقعات ليلى عبد اللطيف للبنان

وفي سياق آخر توقعت الخبيرة اللبنانية لبلدها: “رحيل رئيس أحد الأحزاب اللبنانية الأساسية بشكل مفاجيء وسيشكل انقسامًا في داخل الحزب.”

كما تنبأت عبداللطيف بهزة أرضية يشعر بها اللبنانيون وتثير موجة من الخوف وتكون أقوى قليلًا من الزلزال، حسب وصفها.

وتحدثت لـ”المجهول” عن استمرار أزمة البنزين والمواد الغذائية والأدوية في لبنان لفترة، بالإضافة لتوقعها حدوث إضراب في المدارس والجامعات.

ورغم التوقعات السوداوية هذه تنبأت ليلى عبد اللطيف كذلك بحل اقتصادي في لبنان وأن البنوك ستعود لإعطاء القروض المصرفية.

وتابعت:”أرى لبنان بأنه سينعم يثورة النفط والغاز والمفاجأة الكبيرة ستكون بثروة ذهب كبيرة في جبال لبنان.. وسيقوى الاقتصاد اللبناني ولبنان لن يحتاج لأي دولة في العالم.”