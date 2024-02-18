لا يُصدق.. الجِن يحاكمون جندياً يمنياً قتل جنيا منهم بالخطأ (فيديو)

وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن بخبر حول واقعة غريبة من نوعها تمثلت في محاكمة الجن لشاب من محافظة لحج إلى الجنوب الشرقي من صنعاء، بعد اتهامه بقتل أحد أفراد قبيلة من الجن.

وتداولت وسائل إعلام يمنية تفاصيل الحادث الذي شبهه البعض بـ «أفلام الفانتازيا»، وتعود لرواية متداولة حول جندي يُدعى أحمد ياسين العنتري، تقول إنه قتل جِنياً عن غير قصد في محافظة شبوة.

حيث كان يعمل الجندي هناك ضمن ألوية العمالقة، بعدما وجده متلبساً بصورة مخلوق غريب، فقرر الجن عقد محاكمة لمعاقبته على فعلته تلك.

أعراف الجن

ونشر الصحفي اليمني “عدنان الجعفري” على حسابه في “فيسبوك” منشوراً قال فيه “بعد ساعات من الآن سوف تُعقد الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم في قضية الجندي الصبيحي ومقتل الجني في شبوة.

وحسب محاميين من “الجن” يرجح بأن منطوق الحكم سيكون براءه للصبيحي ، ولكن حسب أسلاف وأعراف الجن يتم تسليم السلاح الذي قُتل فيه الجني.

وأضاف الجعفري في منشوره الذي رصده” وطن“: “تواصلاً لسير محاكمة الجندي الصبيحي في محكمة الجن، وفي الجلسة الأخيرة التي عُقدت قبل ساعات ، أوضح والد الجني القتيل أنه تبين من حيثيات الأقوال وختام الجلسة يتوقع أن يتم الإفراج عن الجندي الصبيحي وسيكون منطوق الحكم قتل غير عمد.”

معالج الشاب يعلق

هذا وانتشر مقطع صوتي لشيخ قارئ يقرء القرآن يوضح حقيقة تلبس جني بأحد أفراد قوات العمالقة المرابطة في شبوة على ذمة قيام الجندي بقتل شاب من الجن في أحد المواقع العسكري الجبلية.

وينتمي الجندي -بحسب حديث القارئ- إلى قبيلة الصبيحة والذي أوضح أن عند وقوع الحادثة كانت أم الجني المقتول تريد قتله، غير أن شيخ الجن تدخل في إنقاذ الموقف وإحالة القضية إلى المحكمة.

وروى الشيخ القارىء الذي عالج الشاب في تسجيل صوتي متداول: «وصل إلينا جندي ينتسب إلى أحد ألوية العمالقة المرابط في محافظة شبوة من أبناء الصبيحة وعلية آثار المس فيه جني متلبس بجسده”.

محكمة الجن

وأضاف: “بدأت أقرا عليه إلى أن خرج الجني من جسده ومن ثم بدأ الشاب الصبيحي يحدثني وقال لي كنتُ في موقع عسكري في محافظة شبوة وجاني شخص جسده كله مظلم وخافني وافزعني وافرغت علية عدد من الرصاص في جسده ومات على الفور واتضح أنه جني ينتمي إلى قبيلة آل الشيخ من محافظة شبوة وهم جن مسلمين”.

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قيدوه وكبلوه بالسلاسل

وزعم الشيخ المتحدث أن الشاب الصبيحي أخبره بعد الحادثة «بأخذه من قبل الجن اهالي المقتول وقيدوه وكبلوه بالسلاسل ومنعوه من النوم ومن الصلاة والاكل ، وادخلوه إلى أماكنهم ووجد معهم الذهب والكثير من الأموال، وكادوا أن يقتلوه خاصة ام الجني المقتول ، وقام أحد مشايخ الجن المسلمين وحكم أن تدخل القضية إلى المحكمة ولكن والد الجني المقتول ما يزال متلبس فيه -حسب حديث الشيخ القارئ .

عائلة الجندي ترد

وحسماً للغط حول هذه الحادثة الغريبة من نوعها قررت أسرة الشاب اليمني الرد بفيديوهات مصوّرة للشاب وهو في حالة أشبه بالغيبوبة ويجيب عن أسئلة توجه له حول أسباب قتله للجني.

والد الجني يهدد

وأوضحت الأسرة أنه تم الاستعانة بأحد المعالجين الذي أكد لهم شكوكهم، وأن هناك جلسات لمحاكمة ابنهم. وطلب المعالج من أسرة الشاب الانتظار حتى صدور “الحكم القضائي” من محكمة الجن، بحسب تسجيلات صوتية منتشرة بكثافة بصوت هذا المعالج.