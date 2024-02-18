فيديو رقص زوجة رئيس كوت ديفوار على الطريقة الإفريقية يلقى تفاعلا

وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو لزوجة رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، الجزائرية الأصل “دومينيك نوفيان” وهي ترقص فرحاً بفوز فريق بلادها على المنتخب النيجيري بنهائي كأس أمم إفريقيا، على أنغام أغنية “Coup du Marteau” للمغني الإفريقي “لتمسير”.

وكانت زوجة رئيس كوت ديفوار وسيدة ساحل العاج الأولى قد خطفت الأنظار خلال تواجدها على مدرجات الملعب في مباريات البطولة وبخاصة المباراة النهائية، التي انتهت بفوز فريق بلادها وشوهدت وهي ترقص طرباً وفرحاً بالنتيجة.

وفي مقطع الفيديو الذي التقط خلال النهائي وتم تداوله الآن، نشره حساب “pulsecotedivoire” على إنستغرام، بدت فيه دومينيك واتارا إلى جانب زوجها رئيس البلاد وهي تقوم بحركات رقص إفريقية وتصفق يديها ببعضهما البعض ثم ترفعهما وبدا إلى يسارها المغني تمسيرا.

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ولفت المشهد غير المتوقع انتباه الآلاف من مستخدمي الإنترنت على الفور والذين استمتعوا بمشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي.

رحلة الأفيال

وطوال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ظهرت دومينيك واتارا وهي تشجع فريق الأفيال مظهرة دعهما لهم في رحلتهم، وكلما أتيحت لها الفرصة، كانت السيدة الأولى في ساحل العاج تسافر دائماً إلى الملعب بصحبة زوجها.

وبحسب موقع yop.frii الفرنسي تألقت زوجةى رئيس كوت ديفوار خلال المباراة النهائية للبطولة بين ساحل العاج ونيجيريا، مرة أخرى بحضورها في المدرجات لدعم الفريق الإيفواري حيث انتهى الأخير بالفوز بكأس بطل أفريقيا على حساب الفريق النيجيري.

وبعد تتويج كوت ديفوار، أبدت دومينيك واتارا، التي شعرت بسعادة غامرة، تعبيراً عن فرحتها بطريقة مدهشة.

السيدة الأولى في ساحل العاج

يذكر أن “دومينيك واتارا” ولدت عام 1953 لأبوين فرنسيين، في قسنطينة بحي سيدي مبروك بالجزائر، وغادرت قسنطينة وهي في التاسعة من عمرها، مباشرة بعد استقلال الجزائر. واستقرت في فرنسا.

حصلت على شهادة في الاقتصاد من جامعة باريس في سنة 1975. إلا أنها عادت إلى أفريقيا، وتحديدا إلى ساحل العاج، وتزوجت “جان فرانسوا فلوري” وكان الزواج الأول في حياتها أنجبت خلاله طفلان.

لكن مصير دومينيك واتارا اتخذ منعطفاً جديداً عندما التقت برئيس وزراء ساحل العاج آنذاك، الحسن واتارا. وتزوجته في عام 1991، وأصبحت إحدى ركائز مسيرته السياسية، حيث ساهمت في صعوده إلى الرئاسة في عام 2011.