ظاهرة مرعبة في أمريكا.. ذئاب مسعورة تهاجم المواطنين (فيديو)

كشفت وسائل إعلامية أمريكية عن تعرض 3 أطفال في الولايات المتحدة للعض من قبل “ذئاب القيوط” في باركواي سنترال بارك بتكساس الأسبوع الماضي.

ونقل بيان للسلطات رصدته (وطن) عن خدمات “أرلنغتون” للحيوانات قولها إن هذه هي التقارير الأولى على الإطلاق عن وقوع مثل هذا الهجوم في المنطقة المذكورة.

وتم رصد ذئبين عدوانيين هاجموا السكان وأثاروا الرعب بأصواتهم وتوحشهم لتتدخل الشرطة وتقوم بقتل ذئب ونقل آخر لمراكز العناية بالحيوانات.

NEW VIDEO shows a coyote that was stalking kids as they walked home from school near Parkway Central Park in Arlington.

We scared him away + called police.

Three parents say coyotes have attacked their children on the playground here this week. More at 6 on @wfaa pic.twitter.com/RoluC6r1jH

— Cole Sullivan (@cole_sull) February 14, 2024