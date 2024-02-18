ظاهرة مرعبة في أمريكا.. ذئاب مسعورة تهاجم المواطنين (فيديو)

كشفت وسائل إعلامية أمريكية عن تعرض 3 أطفال في الولايات المتحدة للعض من قبل “ذئاب القيوط” في باركواي سنترال بارك بتكساس الأسبوع الماضي.

ونقل بيان للسلطات رصدته (وطن) عن خدمات “أرلنغتون” للحيوانات قولها إن هذه هي التقارير الأولى على الإطلاق عن وقوع مثل هذا الهجوم في المنطقة المذكورة.

وتم رصد ذئبين عدوانيين هاجموا السكان وأثاروا الرعب بأصواتهم وتوحشهم لتتدخل الشرطة وتقوم بقتل ذئب ونقل آخر لمراكز العناية بالحيوانات.

NEW VIDEO shows a coyote that was stalking kids as they walked home from school near Parkway Central Park in Arlington. We scared him away + called police. Three parents say coyotes have attacked their children on the playground here this week. More at 6 on @wfaa pic.twitter.com/RoluC6r1jH — Cole Sullivan (@cole_sull) February 14, 2024

هجوم الذئاب على أطفال تكساس

وروى أحد المسؤولين ما جرى حين هاجم “ذئب القيوط مجموعة من السكان في باركواي سنترال بارك لتتدخل السلطات وتمنع اعتداءات جديدة”.

وأضاف الشرطي الذي واجه الذئب عما جرى: “لقد كان سلوكاً غير عادي للغاية لاحظته أثناء وجودي هنا وربما واجهت مئات ذئاب القيوط في مسيرتي”.

وأوضح المسؤول أنه من الطبيعي أن تنشط الذئاب في المنطقة، لكن الغير عادي هو أن تعتاد هذه الذئاب على الناس وتتجول في المنطقة وأحياناً يصبح بعضها خطراً على الأطفال كما حصل مؤخراً.

وجاء في تقرير لسي إن إن عن الهجوم: “هذا الصباح خرجت نفس المشاعر من كل الضباط والجيران الذين كانوا قلقين من مثل هذا النوع من الذئاب وهجومه على الأطفال”.