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ظاهرة مرعبة في أمريكا.. ذئاب مسعورة تهاجم المواطنين (فيديو)

بقلم
ظاهرة مرعبة في أمريكا.. ذئاب مسعورة تهاجم المواطنين

كشفت وسائل إعلامية أمريكية عن تعرض 3 أطفال في الولايات المتحدة للعض من قبل “ذئاب القيوط” في باركواي سنترال بارك بتكساس الأسبوع الماضي.

ونقل بيان للسلطات رصدته (وطن) عن خدمات “أرلنغتون” للحيوانات قولها إن هذه هي التقارير الأولى على الإطلاق عن وقوع مثل هذا الهجوم في المنطقة المذكورة.

وتم رصد ذئبين عدوانيين هاجموا السكان وأثاروا الرعب بأصواتهم وتوحشهم لتتدخل الشرطة وتقوم بقتل ذئب ونقل آخر لمراكز العناية بالحيوانات.

هجوم الذئاب على أطفال تكساس

وروى أحد المسؤولين ما جرى حين هاجم “ذئب القيوط مجموعة من السكان في باركواي سنترال بارك لتتدخل السلطات وتمنع اعتداءات جديدة”.


وأضاف الشرطي الذي واجه الذئب عما جرى: “لقد كان سلوكاً غير عادي للغاية لاحظته أثناء وجودي هنا وربما واجهت مئات ذئاب القيوط في مسيرتي”.

وأوضح المسؤول أنه من الطبيعي أن تنشط الذئاب في المنطقة، لكن الغير عادي هو أن تعتاد هذه الذئاب على الناس وتتجول في المنطقة وأحياناً يصبح بعضها خطراً على الأطفال كما حصل مؤخراً.

وجاء في تقرير لسي إن إن عن الهجوم: “هذا الصباح خرجت نفس المشاعر من كل الضباط والجيران الذين كانوا قلقين من مثل هذا النوع من الذئاب وهجومه على الأطفال”.

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