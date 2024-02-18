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رئيس إسرائيل يتحدث عن “لقاء سري” مع رئيس وزراء قطر.. ماذا دار به؟

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رئيس وزراء قطر

وطن – تحدث الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، عن “لقاء سري” جمعه برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني سرا في ألمانيا.

وقال هرتسوغ متحدثا ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ الأمني: “لقد كان اجتماعا جيدا.. أعتقد أنه يشجع جهودا كبيرة على الرغم من الصعوبة والتعقيد، وفي الوقت نفسه علينا أن نتأكد إذا كان هناك من يتخذ قرارات على الجانب الآخر”.

وأضاف: “نحن قلقون من الأدوية التي دخلت قطاع غزة، وبحسب البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا فإنها لم تصل بعد إلى (المحتجزين)”.

وتابع هرتسوغ: “الأهم من ذلك هو أن يفهم الجميع أنهم إذا أرادوا المضي قدما ورؤية الأفق فيما يتعلق بهذا الوضع الرهيب الذي بدأته حماس بقسوة غير مسبوقة، فيجب أولا حل قضية (المحتجزين) وإعادتهم إلى ديارهم سالمين في أقرب وقت ممكن”.

لقاء سري في ميونخ

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد أفادت بأن هرتسوغ التقي سرا في ألمانيا رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري ناقشا مسألة إطلاق سراح الأسرى في غزة، موضحة أن الاثنين التقيا سرا كجزء من مؤتمر ميونخ الأمني.

يأتي هذا فيما كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح المحتجزين

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن “حماس” عرضت مقترحا بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطلب.

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