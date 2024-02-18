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خبر سار لجماهير الدوري المصري الممتاز

بقلم
الدوري المصري

وطن- قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، زيادة استيعاب عدد الجماهير لحضور مباريات الدوري المصري المحلي داخل الملاعب خلال الفترة القادمة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، السبت، عن زيادة استيعاب عدد الجماهير لمشاهدة مباريات الدوري المصري لكرة القدم من مداخل مدرجات الملاعب إلى نحو 20 ألف متفرج في كل مباراة.

جماهير الدوري المصري الممتاز

وأوضحت رابطة الأندية في بيان نشرته عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، بأن أعداد الجماهير ستزيد لنحو 20 ألف متفرج لكل مباراة من الدوري المصري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، وكذلك نهائي كأس الرابطة ومباريات الكأس المحلية.

وقال رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب في تصريح صحفي نشرته وسائل الإعلام المحلية المصرية بشأن زيادة استيعاب أعداد الجماهير، ” قدمنا منذ بداية التوقف الدولي الأخير لمضاعفة أعداد الجماهير لنحو 20 ألف شخص في المباراة بالدوري المصري الممتاز”.

كما وختم، ” منذ ذلك الوقت أجرينا اجتماعات أمنية مكثفة وبشكل مستمر للتجهيز لهذا الأمر”.

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وكانت أعداد الجماهير المصرية قد زادت لنحو 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف لكل نادٍ في المباراة مع بداية الموسم الجاري، بعدما كان 6 ألاف في الموسم الماضي للحضور المباريات داخل مدرجات الملاعب.

ويعتلي فريق إنبي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف زد صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة للموسم الجاري.

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