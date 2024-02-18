بعد مُواصلة سقوط البايرن.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز

وطن- سقط فريق بايرن ميونخ حامل اللقب السابق في فخ التعثر بالخسارة من جديد أمام بوخوم، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، الأحد، في منافسات الأسبوع ال22 من مسابقة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية فريق بوخوم داخل مرمى بايرن ميونخ، اللاعب توكاما أسانو في الدقيقة ال38 وكيفين شلوتيربيك في الدقيقة ال44 وكيفين شتوغر في ال78 من ركلة جزاء.

مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم

كما وأحرز بايرن ميونخ هدفي تقليص فارق نتيجة المباراة، اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة ال14 وهاري كين في الدقيقة 87.

وشهدت مباراة بايرن ميونخ وبوخوم، طرد نجم فريق البافاري دايوت أوباميكانو في الدقيقة ال76.

ورغم الخسارة للمرة الرابعة لفريق بايرن ميونخ تحت قيادة الألماني توماس توخيل، إلا أنه كان الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 27 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 70%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس بوخوم إلى 13 تسديدة، كما بلغت نسبة الاستحواذ على الكرة 30% في المباراة.

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جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز

وجاءت نتائج ترتيب الدوري الألماني 2023- 2024، مع نهاية منافسات الجولة ال22، كما يلي:

باير ليفركوزن 58 نقطة.

بايرن ميونخ 50 نقطة.

شتوتغارت 46 نقطة.

بوروسيا دورتموند 41 نقطة.

لايبزيغ 40 نقطة.

آينتراخت 33 نقطة.

فيردر بريمين 29 نقطة.

فرايبوغ 29 نقطة.

هوفنهايم 27 نقطة.

هايدينهايم 27 نقطة.

بوخوم 25 نقطة.

فولفسبورغ 24 نقطة.

يونيون برلين 24 نقطة.

أوغسبورغ 23 نقطة.

بوروسيا مونشغلادباغ 22 نقطة.

كولن 16 نقطة.

ماينتس 15 نقطة.

درامشتات 12 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال23 القادمة، الجمعة، بمواجهة المتصدر ليفركوزن أمام ماينتس، كما وستختتم بمواجهة أوغسبورغ أمام فرايبورغ، الأحد.