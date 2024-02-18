الصحفي المغربي حميد المهداوي لا يزال رهن الاعتقال.. أدمن حسابه يثير جدلا

وطن – أكد أدمن صحفة الصحافي المغربي المعروف حميد المهداوي بمنصة “إكس”، الأحد، الأنباء التي راجت عن اعتقال “المهداوي” وأثارت جدلا بمواقع التواصل.

وكانت وسائل إعلام مغربية كشفت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت، أمس السبت، الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”.

وتابعت أن الأجهزة المعنية حققت معه أزيد من 9 ساعات، على خلفية شكاية جديدة تقدم بها وزير العدل المغربي والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.

إعتقال الأستاذ #حميد_المهداوي …. الصفحة تحت إشراف الادمن حتى عودة الأستاذ . #لا_حق_لا_قانون — حميد المهداوي🇲🇦 (@hamid1259) February 18, 2024

ودون أدمن حساب حميد المهداوي بإكس ما نصه وفق ما رصدت (وطن):”اعتقال الأستاذ حميد المهداوي.. الصفحة تحت إشراف الادمن حتى عودة الأستاذ.”

وحسب ما ذكر موقع “بديل” فقد توصل المهداوي، باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية، يوم الجمعة، وطُلب منه الحضور، في اليوم الموالي لمقرها.

شكوى مماثلة ضد الطاوجني

وكان وزير العدل المغربي عبد الطيف وهبي قد تقدم بشكوى مماثلة ضد الناشط محمد رضا الطاوجني يتهمه فيها بـ“التشهير” عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.