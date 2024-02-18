الخارجية المصرية تضع وزيرها في موقف محرج بسبب صورة مهينة.. ما القصة؟

وطن – تحول وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى مادة للسخرية بسبب الصورة التي التقطت لمباحثاته مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي.

وأظهرت الصورة، التي نشرتها وزارة الخارجية المصرية، الوزير النرويجي وهو يضع قدما على قدم أمام نظيره المصري.

وزير الخارجية سامح شكري يلتقي وزير خارجية النرويج#نشرة_التاسعة #الجمهورية_الجديدة pic.twitter.com/XpMdpu44PD — القناة الأولى المصرية (@channel1eg) February 17, 2024

سخرية من الوزير المصري

هذا المشهد أثار سخرية واسعة من الوزير المصري، على منصات التواصل الاجتماعي.

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وسخر المذيع أحمد سمير: “قلتلي كيلو الرخص النهاردة.. بكام يا شكري.. صورة لأسد الخارجية سامح شكري في حضرة إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج.. مصدر الصور صفحة الخارجية المصرية؛ تقريبا عاجبهم أداء الوزير وبيفتخروا بيه”.

قلتلي كيلوا الرخص النهاردة بكام يا شكري🤔 صورة لأسد الخارجية سامح شكري في حضرة إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج مصدر الصور صفحة الخارجية المصرية؛ تقريبا عاجبهم اداء الوزير وبيفتخروا بيه😂#الكويت_الجديدة #وزير_الخارجية_المصري #اشرف_السعد #وزير_التموين #كيلو_السكر… pic.twitter.com/hhV6txzCTR — Ahmed Samir – أحمد سمير (@A_SAMIR_1) February 18, 2024

وكتب ناشط: “سـامح شكري ووزير خارجـية النرويج ثم يخرج علينا بتصريح أن دل فإنه يدل على الاستحمار السياسي في مناقشة القضية الفلسطينية”.

سامح شكري و وزير خارجية النرويج ثم يخرج علينا بتصريح أن دل فإنه يدل على الاستحمار السياسي في مناقشة القضية الفلسطينية pic.twitter.com/tdU3KYIu5r — محمد بريقع (@mmdbryq2) February 18, 2024

وقال ناشط: “عايز تعرف مصر بقت فين دلوقتي في عهد السيسي بص للصورة دي كويس وزير خارجية السيسي مع وزير خارجية النرويج”.

عايز تعرف مصر بقت فين دلوقتي في عهد السيسي بص للصوره دي كويس وزير خارجية السيسي مع وزير خارجية النرويج !

وإلي فوق القائد الاعلي للقوات المسلحه وزعيم مصر والعرب والعالم #ابو_عبيدة #غزه_تقاوم_وستنتصر #صباح__الخيرِ #سامح_شكرى #مبارك_النصر🇪🇬🇵🇸👏✌️ pic.twitter.com/yx1z81Z3px — hany abraha👀 (@abrahymhany0055) February 18, 2024

وكتب حساب باسم “منير الخطير”: “هي وزارة الخارجية المصرية متكسفتش لما نزلت الصورة دي عندها”.