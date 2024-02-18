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الخارجية المصرية تضع وزيرها في موقف محرج بسبب صورة مهينة.. ما القصة؟

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وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره النرويجي

وطن – تحول وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى مادة للسخرية بسبب الصورة التي التقطت لمباحثاته مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي.

وأظهرت الصورة، التي نشرتها وزارة الخارجية المصرية، الوزير النرويجي وهو يضع قدما على قدم أمام نظيره المصري.

سخرية من الوزير المصري

هذا المشهد أثار سخرية واسعة من الوزير المصري، على منصات التواصل الاجتماعي.

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وسخر المذيع أحمد سمير: “قلتلي كيلو الرخص النهاردة.. بكام يا شكري.. صورة لأسد الخارجية سامح شكري في حضرة إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج.. مصدر الصور صفحة الخارجية المصرية؛ تقريبا عاجبهم أداء الوزير وبيفتخروا بيه”.

وكتب ناشط: “سـامح شكري ووزير خارجـية النرويج ثم يخرج علينا بتصريح أن دل فإنه يدل على الاستحمار السياسي في مناقشة القضية الفلسطينية”.

وقال ناشط: “عايز تعرف مصر بقت فين دلوقتي في عهد السيسي بص للصورة دي كويس وزير خارجية السيسي مع وزير خارجية النرويج”.

وكتب حساب باسم “منير الخطير”: “هي وزارة الخارجية المصرية متكسفتش لما نزلت الصورة دي عندها”.

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وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره النرويجي

الخارجية المصرية تضع وزيرها في موقف محرج بسبب صورة مهينة.. ما القصة؟

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