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الأمير الحسين ينعي حماه السعودي بصورة.. من هو خالد السيف والد زوجته رجوة؟

بقلم
الأمير الحسين ينعي حماه السعودي بصورة.. من هو خالد السيف والد زوجته رجوة؟

وطن – نعى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وفاة والد زوجته الأميرة رجوة آل سيف، رجل الأعمال السعودي “خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف”، بمنشور له على منصة انستغرام عبر حسابه الرسمي.

ووفق ما رصدت (وطن) فقد شارك الأمير الحسين، صورة له مع الراحل وكتب رسالة نعوة له: “بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل”.

وأضاف: “عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين. ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان”.

من هو والد الأميرة رجوة خالد السيف؟

ورجل الأعمال السعودي الراحل هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، من مواليد 1953 ويعود أصل عائلته لقبيلة سبيع وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

والسيف متزوج بعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، ولديه منها 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا والأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني.

وقبيلة سبيع التي ينحدر منها الراحل من أكبر القبائل السعودية التي، استوطنت في عدة مناطق في المملكة وسكنت مجموعة منها في العطار.

ووالد الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني، خريج الجامعة الأمريكية ببيروت بتخصص هندسة مدنية.

أسس خالد السيف شركة “آل سيف مهندسون مقاولون”، والتي تعد الآن إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية ويدير أيضاً عدة شركات أخرى في قطاعات مختلفة.

الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني

أما زوجة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني هي رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، من مواليد الرياض 28 أبريل 1994.

ووالدة الأميرة رجوة هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

ولرجوة مساهمات ومواهب في الرسم والتصوير والأعمال الخيرية والفعاليات الاجتماعية وهي مصممة داخلية توصف بالمحترفة في هذا المجال.

وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف، وذكر أنه بأمر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سيتم الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 شباط 2024.

يذكر أنه في 1 حزيران/يونيو 2023، عُقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، في قصر زهران.

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